Frank Valentino zingt ‘Baila Mi Amor’ én lanceert op maandag eveneens Engelstalig album

Eindelijk is Frank Valentino uit Oostkamp er terug met een nieuwe single. De weg naar het nieuw album ligt eveneens helemaal open. Inderdaad, op maandag 19 september komt alvast ‘Best Of Crooners’ uit, een ander project van deze West-Vlaamse zanger.

Na ‘Cabrio’, ‘862175’, ‘Sterker Dan Ooit’, ‘Als Ik Jou Zie’, ‘Carpe Diem’, ‘Al Die Jaren’, ‘In Jouw Ogen’, ‘Kom Dans’… trekt Frank Valentino opnieuw alle registers open om een plaats te veroveren in de Ultratop en andere hitparades. Frank zorgde terug voor de tekst. Deze keer haalde hij zijn inspiratie bij een ontmoeting met een Spaanssprekende schoonheid ‘Baila Mi Amor’. Er werd ook een leuke videoclip ingeblikt, die weliswaar zuiders oogt maar toch geen ‘strand-zee-zon’-gebeuren is geworden…

En er is nog nieuws. Frank werkt verder de opnames af voor het album dat er al twee jaar geleden had moeten zijn. Daarnaast volgt er nog een ander project. Naast zijn Nederlandstalige repertoire wordt ook het Engelstalig album ‘Best Of Crooners’ uitgebracht. Deze release is voorzien voor maandag 19 september. (PADI)

Info of boekingen: 0486 07 54 06 – www.frankvalentino.com – frankvalentino@gmail.com