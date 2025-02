Frank Valentino lanceert nieuwe single ‘Dat Weet Je’

Frank Valentino blijft actief in muziekland. Hij lanceerde net een nieuwe single ‘Dat Weet Je’.

Sinds Frank Valentino in 2017 opnieuw in Vlaanderen kwam wonen, maakte hij meerdere singles per jaar. Die haalden moeiteloos een plaatsje in de Ultratop. Zijn live concert in oktober 2019 was de kers op de taart van de heropbouw van zijn carrière. Die was succesvol tijdens de gouden jaren van het programma ‘Tien om te Zien waar hij een twintigtal hits scoorde. Corona zorgde voor een ongewilde stilte. In 2022 kwam hij voor de pinnen met een nieuwe single. Sindsdien brengt hij met regelmaat een nieuwe single uit en zijn recentste heet ‘Dat Weet Je’. Naast zijn Nederlandstalige producties is Frank ook actief met Engelstalige opnames. ‘It’s Raining In My Heart’, een track uit zijn album ‘Best Of Crooners’ is en blijft een vaak gehoord nummer op de radio en daarna was hij ook al regelmatig te zien op Ment. Net dat album ‘Best Of Crooners’ was de aanleiding tot zijn wekelijkse presentatie op MENT55. Elke vrijdag om 10.55 uur neemt Frank er een crooner onder de loep, zowel internationale grote bekende namen maar ook crooners van bij ons. Het staat buiten kijf dat Frank in de toekomst zowel Engelstalig als Nederlandstalig blijft zingen. Een spiksplinternieuwe zomersingle komt er zeker aan. Hij werkt volop verder aan een ‘Best Of Crooners 2’, samen met producer Christoff Wybouw. (PADI)

Zijn nieuwe single ‘Dat Weet Je’ is te downloaden via alle grote streamingplatforms. Info: www.frankvalentino.com