Frank Galan viert 20 jaar getrouwd met nieuwe single ‘Nog Steeds Zijn We Samen’

Op dinsdag 12 september zijn Frank & Christel 20 jaar getrouwd. Dit viert het echtpaar met een nieuwe single ‘Nog Steeds Zijn We Samen’.

Het mooiste showbizzpaar van het land viert zijn “porseleinen” huwelijksjubileum, want ze delen al 20 jaar lief en leed. Ze zijn inmiddels onafscheidelijk verbonden en runnen samen hun eigen firma voor alle boekingen, marketing, management, administratie. Kortom de volledige muzikale handel. Daarnaast staan ze samen bijna altijd op het podium en creëren ze een aura van liefde en genegenheid naar het publiek toe. Zowel de dames als de heren zien twee persoonlijkheden met klasse op het podium staan. Hun succes van altijd samen te zijn is gewoon dat het “klikt” en vooral het respect en vertrouwen dat ze in elkaar hebben. Frank & Christel weten dat de showbizz oppervlakkig kan zijn. Daarom zijn ze ook altijd zichzelf gebleven en dat merk je ook op het podium. Frank & Christel zijn “echt” als ze optreden en daarbuiten. “Blijf gewoon jezelf” is het motto van deze tortelduifjes. Mensen gelukkig maken en een hoge golf van liefde en vriendschap overbrengen is de boodschap. Tegelijkertijd komt ook de nieuwe single van Frank & Christel Galan uit met als titel ‘Nog Steeds Zijn We Samen’. Een vrolijke oppepper van een altijd vrolijk echtpaar. Deze zal vanaf 6 september 2023 te horen zijn op alle streamingchannels. We wensen Frank & Christel Galan een hele fijne huwelijksverjaardag toe ! (PADI)

Zaterdag 16 september om 21 uur: optreden Eetcafé Kunstemaecker, Steengracht West 1 in Steenkiste (Veurne). Tickets: 0496 51 55 51 (vragen naar Anja of Patrick) – www.frankgalan.be