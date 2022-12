Frank Galan komt optreden in Braserie Rhodesgoed in Izegem/Kachtem

Op woensdag 7 december maakt Frank Galan de verplaatsing vanuit het verre Limburg naar het West-Vlaamse Izegem om op te treden in Brasserie Rhodesgoed.

Het muzikale palmares van Frank Galan opsommen is een werk van lange adem. Frank staat immers al méér dan 30 jaar op het podium. Hij bracht al heel wat singles/cd’s uit, zowel in het Nederlands als in het Duits en Spaans. De zanger wordt echter ook gevraagd voor optredens in o.a. Duitsland, Zwitserland, enz. Frank is muzikaal een bezige bij, die nog altijd heel wat optredens heeft staan in zijn agenda. Op woensdagavond 7 december is hij te gast in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Na een heerlijke maaltijd zal Frank even na 22 uur beginnen aan zijn optreden. (PADI)

Aanwezig zijn kost 58 euro, inclusief diner. Info en tickets: www.rhodesgoed.be