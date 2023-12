Frank Galan brengt tweeling-single ‘Tranen Van Een Engel’ uit en komt optreden in Rhodesgoed in Kachtem

Frank Galan heeft een nieuwe single uit met als titel ‘Tranen Van Een Engel’. Er is een Nederlandstalige productie en een Spaanstalige. Een tweeling-single dus! De Spaanse versie heeft als titel : ‘Dele Gracias a La Vida’. Beide versies zijn terug te vinden op alle streamingchannels.

Frank Galan accentueert nog maar eens zijn prachtige stemtimbre met deze mooie parels. Het zijn allebei songs die perfect passen in deze tijdsgeest. Beide versies hebben elk hun eigen thema. De Nederlandstalige versie gaat over een terugblik over het verlies van een dierbare. De Spaanstalige versie daarentegen is een ode aan het leven, een ‘dankuwel’ aan al het moois dat we krijgen op ons pad. Het zal moeilijk kiezen zijn, omdat Frank Galan de Spaanse taal ook perfect beheerst en er een écht Julio Iglesias-plaatje van gemaakt heeft, alhoewel in de Nederlandstalige song er ook een vleugje zuiderse sfeer inzit. Frank besloot om ook in het Nederlands te gaan zingen, wat hem geen windeieren heeft meegebracht. Het blijft altijd lucratiever om een lied in meerdere talen te brengen, voor elk wat wils. Hij blijft zijn idool Julio Iglesias eeuwig dankbaar, want dankzij hem en een tweede plaats in de Soundmixshow (1994) staat Frank Galan sinds 33 jaar aan de top.

Frank Galan straalt klasse en kwaliteit uit met een hoge carisma-score. Geniet van beide versies tijdens de komende wintermaanden. De single komt in Nederland en Vlaanderen uit via zijn Nederlands platenlabel Smaragd Music (Cornelis Music). Download nu beide versies op Spotify en alle stramingchannels. De productie en arrangementen zijn in handen van Manfred Recordings Etten-Leur in Nederland. (PADI)

Op woensdagavond 17 januari treedt Frank Galan op in Brasserie Rhodesgoed in Izegem. Prijs: 59 euro per persoon, inclusief diner met voor-, hoofdgerecht en dessert, exclusief dranken. Info of reservatie: welkom@rhodesgoed.be – www.rhodesgoed.be