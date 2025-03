Frank en Christel Galan palmen Hostellerie De Goedendag in Lissewege in: “Eerst zorgen we voor romantiek, daarna voor dynamiek”

Hostellerie De Goedendag in Lissewege ondergedompeld in een sfeer van romantiek en nostalgie. Het was voor het eerst sinds 2018 dat het geliefde Vlaamse zangduo Frank en Christel Galan weer optrad in deze gerenommeerde zaak. Tijdens een kort gesprek voorafgaand aan hun eerste set vertelde Frank dat hij warme herinneringen koestert aan De Goedendag, een zaak met naam en faam, bekend om zijn authentieke charme.

De avond begon met een feestelijke ontvangst, waarbij gasten werden verwelkomd met een glas Crémant d’Alsace en smakelijke amuses. Het zorgvuldig samengestelde menu opende met tongrolletjes in kreeftensaus, gevolgd door varkenshaasje fine champagne met seizoensgroenten en kroketjes. Het dessertbord met koffie vormde de perfecte afsluiting van de culinaire verwennerij.

© Mervyn

Het optreden was opgedeeld in twee sessies van elk 40 minuten. De eerste set vond plaats tussen het voor- en hoofdgerecht, waarbij het publiek zichtbaar genoot van de warme stemmen en romantische nummers van het duo. Na het dessert barstte het feest echt los tijdens de tweede set. Dat beloofde Frank ook. Bij aanvang van het eerste deel vertelde hij hoe de avond zou verlopen: “In het eerste deel zorgen we vooral voor romantiek en in het tweede deel gaan we voor dynamiek.” Vanaf de eerste noten werd er gedanst, gezongen en zelfs een polonaise ingezet. De energie was aanstekelijk en zorgde voor een onvergetelijke sfeer die nog lang zal nazinderen. Tijdens het laatste nummer nodigde Frank iedereen uit om rond de vleugelpiano te staan. Frank bedankte de familie Sacha en Leen Deblaere-De Prest voor de uitnodiging “Je weet dat de zaak 7/7 geopend is – zowel ’s middags als ’s avonds, dus kom morgen terug, dat zal Leen graag weten te appreciëren.” grapte Frank.

© Mervyn

Het publiek kwam uit alle hoeken van het land; zo waren er zelfs gasten uit Brakel aanwezig. De uitbaters Sacha Deblaere en Leen De Prest waren enorm tevreden met de succesvolle avond. Ze werken hard aan nieuwe concepten. Het terugbrengen van live optredens blijkt een schot in de roos. Deze avond bewees opnieuw dat de combinatie van heerlijke gastronomie en live muziek garant staat voor een fantastische ervaring. Wie erbij was, zal het optreden van Frank & Christel Galan niet snel vergeten.(PADI & Mervyn )