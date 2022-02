Frank Boeijen start zijn nieuwe theatertour op 20/02/2022 in Kursaal Oostende

Op zondag 20 februari treedt de Nederlandse artiest Frank Boeijen op in Kursaal Oostende.

Na vier jaar is er weer een nieuw album uit, namelijk ‘Subliem Gebaar’ met dertien nieuwe nummers. Voor Frank is dat al zijn 30ste album. Om dat te vieren trekt hij rond in heel Vlaanderen om zijn nieuwe muziek voor te stellen. Frank schreef zijn nieuwe nummers in samenspraak met pianist Ton Snijders. De nieuwe theatertournee start op zondag 20 februari in Kursaal Oostende onder begeleiding van gitarist Peter van Benthem, bassist Charles Nagtzaam, pianist Ton Snijders en drummer Mark Stoop. Frank selecteert zijn grootste hits uit zijn omvangrijke oeuvre en brengt ook liedjes uit zijn nieuw album ‘Subliem Gebaar’. (PADI)

Info en tickets: kursaaloostende.be