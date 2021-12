Frank Boeijen pakt uit met nieuw album én komt naar Kursaal Oostende

Op vrijdag 14 januari 2022 presenteert Frank Boeijen zijn nieuw album ‘Subliem Gebaar’. Dit is zijn 30ste cd met dertien nieuwe liedjes. Als corona het toelaat, staat Frank op 20 februari 2022 op het podium van Kursaal Oostende. Frank houdt met zijn theatertournee ook halt in Heist-op-den-Berg, Genk, Beringen, Hasselt, Maaseik en Gent.

Na vier jaar komt er weer een nieuwe cd van Frank Boeijen uit. Frank schreef de nieuwe nummers in nauwe samenwerking met pianist Ton Snijders. In de loop van 2022 zal het album ook op gekleurd vinyl verschijnen. Frank Boeijen start zijn nieuwe theatertournee op 11 februari 2022. Onder begeleiding van gitarist Peter van Benthem, bassist Charles Nagtzaam, pianist Ton Snijders en drummer Mark Stoop. Met een keuze uit zijn omvangrijke oeuvre, doet Frank met zijn band uiteraard ook de theaters aan in zijn geliefde Vlaanderen. De liedjes van “Subliem Gebaar’ zullen uiteraard centraal staan. De nieuwe tracks: Die Zelfbedachte Hemel, De Morvan Bij Zonsopgang, In Tijden Van Stilte, Vreemd En Vertrouwd (live), Het Park Of Ligt Het Aan Mij, Mijn Geliefde Luisteraar, De Man En De Engel, Als Geen Ander, Woord Voor Woord, Een Subliem Gebaar Van Liefde (live), Meer Dan Liefde en Zo Mooi Voor Mij.

De concertagenda: 20 februari 2022 (Oostende, Kursaal) – 17 maart 2022 (Heist-op-den-Berg, Cultuurcentrum Zwaneberg) – 1 april 2022 (Genk, C-Mine), 2 april 2022 ( Beringen, Casino Beringen) – 21 april 2022 (Hasselt, CCHA) – 22 april 2022 ( Maaseik, CC Achter Olmen) en 7 mei 2022 (Gent, Vooruit). (PADI)

Website en sociale media: www.frankboeijen.nl – www.facebook.com/frankboeijenmusic – www.twitter.com/boeijenmusic – www.youtube.com/boeijenmusic