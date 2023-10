Frank Aernout staat samen met partner Ann De Winne aan het roer van ‘Theatermaker één zee’: “We gaan touren, maar voorlopig trekken we nog niet met ‘één zee’ naar de zee!”

‘Theatermaker één zee’ stelt als eersteling ‘Achter De Schermen’ voor. Aan het hoofd van dit nieuwe theaterproductiehuis staan Frank Aernout en partner Ann De Winne. Voor hun eersteling werken ze samen met een sterke cast. Frank en Ann zien het zitten, alhoewel het lanceren van een nieuw theaterproductiehuis ook niet zo evident is. Verwijst hun naam naar onze Noordzee? En hebben ze een band met West-Vlaanderen? We vroegen het aan Frank tijdens de eerste persontmoeting van ‘één zee’.

Perschef Katrien was er zeker van: Frank is een West-Vlaming! Dat wij dat niet wisten. Dat is altijd mogelijk en dus vuurden we vlug wat vragen af op Frank Aernout.

Aha, jij bent een West-Vlaming, dat wist ik niet…

Frank: “Heel mijn familie, vanaf mijn grootvader, zijn het allemaal West-Vlamingen uit Eernegem, Ichtegem… Mijn grootvader was de eerste die zich vanuit West-Vlaanderen in Brussel ging vestigen. Mijn vader verhuisde van Brussel naar Oost-Vlaanderen, waar ik opgroeide. Ik verhuisde voor de liefde naar Antwerpen. Ik ben dus géén echte West-Vlaming hé, maar mijn roots liggen er wel.”

De naam van het nieuwe productiehuis ‘één zee’: verwijst dat naar West-Vlaanderen? Gaat dat over onze Noordzee, onze kust?

Frank: “Misschien wel in mijn achterhoofd. Maar het verhaal is iets anders: we zochten een naam voor ons gezelschap. We vonden geen passende naam. We somden honderden namen op, maar er zat niets tussen dat ons aansprak. We gingen iets eten met de zus van Ann en die vertelde iets over een telefoontje van haar kleinkind dat met vakantie was in een all-in. Dat kindje zei: Oma, ze hebben hier drie zwembaden en één zee. Wij vonden één zee zo leuk en dat bleef ook hangen. Eén zee van mogelijkheden, één zee van liefde, één zee.. Voila, dat is het geworden.”

Nu werd ‘Achter De Schermen’ voorgesteld, maar wat volgt er nog in 2024?

Frank: “We willen zeker één productie per jaar voorstellen. Volgend seizoen doen we er waarschijnlijk twee, maar wel producties met een écht repertoire. Het moet niet altijd ernstig zijn, maar dat type repertoire mag ook even van onder het stof worden gehaald.”

Een ander repertoire, geen comedy, maar qua verkoop zou het al meevallen, alhoewel de mensen toch het liefst lachen. Of ben ik verkeerd?

Frank: “Het is zoals ze in de stiel zeggen: trekken, duwen en sleuren. Als mensen vragen wie erin meespeelt, dan is het vlug ok. Als ze dan vragen of het een komedie is en je zegt neen, dan schrikken ze wel even. Je moet ze dan toch kunnen overtuigen van de schoonheid van het stuk en hoe boeiend het wel zal zijn. Ik doe musical, ik doe komedie, we doen wat van alles, maar dit klassieke repertoire willen we ook brengen.”

De cast met helemaal rechts Frank Aernout. © PADI

Ga je met ‘één zee’ ook naar de zee?

Frank (lacht): “Dat is een goeie! We toeren met ‘Achter De Schermen’ en ik denk ook dat we naar West-Vlaanderen komen, maar voorlopig toch niet naar de zee. Ze mogen ons gerust boeken. We willen gerust een kusttour doen, als het moet. We gaan met ‘Achter De Schermen’ wel degelijk touren. We doen 20 voorstellingen en daar ben ik blij mee. En in 2025 gaan we misschien wel opnieuw touren. Dat is dus wel leuk.” (PADI)

‘Achter De Schermen’: vrijdag 26 januari, De Spil in Roeselare – zaterdag 27 januari, Theaterzaal De Valkaaert in Oostkamp – donderdag 8 februari, Cultuurhuis De Leest in Izegem – donderdag 22 februari, CC De Branding in Middelkerke – zaterdag 2 maart, CC Kruispunt in Diksmuide – vrijdag 22 maart, CC De L!ink in Ledegem – zaterdag 23 maart, CD De Beuk in Kortemark –www.eenzee.be