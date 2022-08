Francine Van Overmeire kwam voor allereerste keer kijken naar ‘Jubilee aan Zee’: “Ik heb in geen jaren nog zoveel gelachen”

Vorige zaterdagmiddag verliet Francine Van Overmeire haar woonplaats Oostkamp om samen met haar kleinzoon een bezoek te brengen aan ‘Jubilee aan Zee’ in Het Witte Paard in Blankenberge. Het was de allereerste keer dat Francine een show van Jacky Lafon zag.

Francine straalde toen ze na enkele uren Het Witte Paard verliet. “Eerlijk, ik heb in geen jaren nog zoveel gelachen”, bekende de 74-jarige vrouw uit Oostkamp. Net zoals zoveel andere mensen kon Francine niet zwijgen over die prachtige show ‘Jubilee aan Zee’. Dit is een drie uur durende voorstelling die bestaat uit een mix van humoristische sketchen, dance-acts, solo- en groepsoptredens onder leiding van natuurlijk Jacky Lafon.

“De organisatie verliep vlekkeloos. Ik werd begeleid naar mijn plaats. En wàt een plaats: ik zat vlak voor het podium. Dichter kon niet meer. Positief aan deze plaats was dat het personeel ons ook heel vlug kon bedienen van drank”, lacht Francine, die verder vertelde. “Iedere artiest heeft afzonderlijk zijn eigen kwaliteiten.Het is des te meer indrukwekkend dat ze zo goed op elkaar zijn ingespeeld, het plaatje klopt volledig. Ik genoot enorm van de stem van Jan Wuytens, wat een talent! Ik kreeg telkens kippenvel toen Jan de hogere tonen aanhaalde. Van die artiest gaan we nog veel horen. Ik genoot ook van de humor van ‘mijn heldin’ Jacky Lafon. Op bepaalde momenten liepen écht waar de tranen uit mijn ogen omdat ik zo hard moest lachen. Jacky was vandaag zoals we haar kennen: een ‘zotte doos’ die als geen ander haar publiek weet in te palmen. Tijdens de show benadrukte Jacky het belang van haar publiek. Ze zong twee liedjes als dank, namelijk ‘Mijn Publiek Is Uniek’ en ‘Dankuwel’. Jacky zei er duidelijk bij dat het dankzij haar publiek is dat ze dit al 55 jaar lang kan doen. Wat ik ook mooi vond waren de dansact én de kostumering. Werkelijk prachtig!”

“Na het optreden namen de artiesten tijd om hun fans te begroeten, dat vond ik heel chique. Zo kon ik kort een babbel slaan met Jacky, Wendy en David. Mijn dag was dus nog meer geslaagd.” (PADI & Julian)

Ging jij ook nog niet langs? Doe dan zoals Francine en zet die eerste stap. Je keert gelukkig naar huis terug. ‘Jubilee aan Zee’ is nog tot en met zondag 18 september te zien op vrijdag, zaterdag en zondag – telkens vanaf 14.30 uur – in Het Witte Paard, Vissersstraat 53 in Blankenberge. Info en tickets: 050 41 11 00 – www.witte-paard.be