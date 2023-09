Folksensatie The High Kings komen naar Kursaal Oostende en Theater Kruispunt in Diksmuide

Op woensdag 11 oktober staat de folksensatie The High Kings in Kursaal Oostende en één dag later treden ze op in Theater Kruispunt in Diksmuide. Die vindt plaats in het kader van hun Benelux Tour, waarin ze enkel halt houden op deze twee West-Vlaamse locaties. The High Kings uit Dublin zijn in eigen land zonder twijfel de grootste Irish folkband. Al sinds hun gevierde debuut in 2008 domineren The High Kings het Ierse muzieklandschap. Zo werd hun debuutplaat meteen bekroond met de eervolle titel “Irish Folk Band of the Year”.

Deze meesterlijke muzikanten staan bekend om hun grenzeloze passie en bruisende energie. Het zijn dan ook niet de minste….De groep wordt gevormd door Finbarr Clancy (zoon van één van de legendarische Ierse ’60s band The Clancy Brothers), Brian Dunphy, Darren Holden (beiden uit Riverdance, met meer dan 25 miljoen bezoekers de meest succesvolle dansproductie wereldwijd), en hun nieuwste lid, Paul O’ Brien. Een samenloop van omstandigheden leidde tot het ontstaan van The High Kings in juni 2007, toen Brian, Darren, Finbarr en voormalig lid Martin Furey werden samengebracht in een gloednieuwe Ierse balladegroep. Allen opgegroeid in de Ierse muzikale traditie, maar met recht en reden de nieuwe generatie van de Ierse traditionele muziek. Samen bespelen ze maar liefst 13 instrumenten, wat leidt tot een uniek geluid. Hun krachtige live-optredens zijn als een vurige vonk die overslaat op het publiek. Hun muziek heeft hen over de hele wereld gebracht, met uitverkochte zalen in Engeland, Duitsland, de Verenigde Staten en Nederland. In 2012 traden ze zelfs op voor President Obama tijdens de St. Patrick’s Day-viering in het Witte Huis. Met meer dan een miljoen luisteraars op Spotify en meerdere platina albums op hun naam, hebben ze een internationale fanbase opgebouwd.

En nu bestaan ze 15 jaar, en dat vieren ze met de release van een nieuw album, “The Road Not Taken”, dat op 23 juni het licht zag, en een wereldwijde tour. Dit meesterwerk, boordevol originele nummers, is tot stand gekomen in samenwerking met enkele van Ierland’s meest bejubelde artiesten, waaronder The Script, Kodaline, Picture This, Ryan Sheridan, JC Stewart, Steve Perry (Journey) en Sharon Corr (The Corrs). Het album omvat betoverende singles als “Connemara Bay”, “1845”, “Chasing Rainbows” en “The Streets of Kinsale” (met Steve Perry), die een diepgaande muzikale reis bieden door de rijke Ierse tradities en moderne klanken. Mis dit onvergetelijke muzikale avontuur niet wanneer The High Kings doorheen België en Nederland trekken. Van 4 tot en met 14 oktober 2023 zullen ze maar liefst 9 shows verzorgen. Hun setlist bevat niet alleen eigen nummers, maar ook bekende Ierse ballads en traditionele sing-a-longs waar het hele publiek voluit van kan genieten. (PADI)

