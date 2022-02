Floris Devooght, regie-assistent in ‘The Sound of Music’: “Ik ben nog altijd graag co-piloot”

Floris Devooght – afkomstig uit Hulste – is al voor de tweede keer regie-assistent aan de zijde van Stany Crets. Floris leerde al heel veel bij. Het begon bij ‘MAMMA MIA’, nu werken Stany en hij samen aan de vernieuwde productie ‘The Sound of Music’, die vanaf donderdag 31 maart in première gaat in de Stadsschouwburg in Antwerpen. “Ik ben nog altijd graag co-piloot, leer nog altijd graag veel bij”, bekent hij.

“Met mij gaat het goed. Het is terug een heel drukke periode, maar het zorgt voor een leuke kick om terug met je vak te kunnen bezig zijn”, bekent Floris tijdens de babbel in de Stadssschouwburg in Antwerpen.

Je bent terug regie-assistent, samen met Stany Crets, voor ‘The Sound of Music’?

Floris: “Inderdaad, dat is al de tweede keer met Stany. Het is een heel andere productie dan met ‘MAMMA MIA’, toen mijn debuut als regie-assistent. Stany en ik werken goed samen. Dat is heel aangenaam. Of ik aanvullend ben op Stany? Och, we zijn verschillend van karakter en daarom zijn we ook net aanvullend. Mijn functie bestaat erin om de link te leggen tussen wat hij artistiek wilt en wat technisch mogelijk is. Alle departementen laat ik met elkaar communiceren en ik zorg dat die afspraken goed worden nageleefd. Als Stany er niet is, dan hou ik mij bezig met de acteursregie, met de understudy’s, met bepaalde vragen van acteurs op te lossen, enz.”

Is dat een goede leerschool?

Floris: “Absoluut, dat is een goede leerschool. Het is eens goed om langs de andere kant van het podium te staan, alhoewel ik op het podium staan nog niet afzweer. Ik weet wat ik wil vertellen aan de andere kant van het podium. Het is leuk om met Stany te werken, om mij eens te kunnen verdiepen in zijn hersenen, zijn visie leren over een productie.”

Kriebelt het niet om toch zelf op het podium te staan bij ‘The Sound of Music’? Nu zit je in de zaal en maak je tijdens de repetities vooral notities. Dat is toch totaal iets anders?

Floris: “Nu zie je mij met een notablok zitten om de laatste puntjes op de i te plaatsen. Daarna is het een ander gegeven wanneer de productie is opgebouwd. Of het kriebelt? Neen, ik ben tevreden dat ik weet in welke producties ik in de toekomst meespeel.”

Welke?

Floris: “Daarover kan ik nog niet zoveel zeggen of toch één: ‘Elisabeth’, een Franstalige productie waarin ik meespeel tijdens de komende zomerperiode. Dit is al mijn derde Franstalige productie. Het is hetzelfde vak, maar het vergt een andere concentratie wegens een andere taal. Maar in wezen is het allemaal hetzelfde. We passen ons heel vlug aan hé.”

Floris Devooght is regie-assistent, Stany Crets is regisseur. © PADI

Wat doe je nu het liefst?

Floris: “Ik doe heel graag de regie-assistentie, maar ik kon ook al regisseren voor ‘Robin Hood & Ik”, dat vond ik superfijn. Er staan er nog op de planning. Het is heel leuk dat mensen mij daar vertrouwen in geven. Het is leuk om zelf aan het stuur te zitten en piloot in plaats van co-piloot te zijn, maar ik ben ook graag co-piloot.”

Het brengt misschien meer op als piloot?

Floris (lacht): “De voldoening is toch anders hé, wanneer je zelf kapitein bent en zelf de keuzes mag maken en heel het konvooi mag leiden. Dat is een andere belevenis.”

Nam je al van Stany zijn rebels karakter over?

Floris: “Och, dat zou ik niet durven zeggen. Hij is hij, ik ben ik.”

Kom je nog regelmatig naar West-Vlaanderen terug?

Floris: “Zeker en vast voor de familie en vrienden. Ik heb familie wonen in Roeselare, Wingene, Brugge, Kortrijk… Ik kom graag naar de zee. Ik geniet van de gastronomische keuken in West-Vlaanderen, alhoewel je ook in Antwerpen lekker kan eten. Of mijn familie trots is op mij? Euhh, ik denk toch wel dat er al familieleden trots zijn op wat ik al heb bereikt in deze musicalwereld.” (PADI)

’The Sound of Music’ speelt vanaf 31 maart 2022 in Stadsschouwburg Antwerpen en vanaf 22 april 2022 in Trixxo Theater Hasselt.

Tickets & info: www.deepbridge.be