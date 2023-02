Floris Devooght – afkomstig uit Hulste – is regisseur van ‘Pocahontas – de Musical’: “Als een chefkok bereid ik met de verkregen ingrediënten een topgerecht”

Vanaf zaterdag 8 april kan je in Theater Elckerlyc in Antwerpen genieten van ‘Pocohontas – de Musial’. Dit verhaal is wereldwijd bekend door de Disneyfilm en het is nu de eerste keer dat ‘Pocohontas – de Musical’ in een theater wordt gebracht. De regie is in handen van Floris Devooght, afkomstig uit Hulste, die samen met zijn cast al naarstig aan het repeteren is. Floris vergelijkt die opdracht als het werk van een chefkok die in zijn keuken staat en met de verkregen ingrediënten een topgerecht klaarmaakt. Zal deze West-Vlaming daarin slagen? Dat zie je vanaf zaterdag 8 april in Theater Elckerlyc.

Floris Devooght is geen onbekende meer in theatermiddens. Wie naar ‘Café Beveren’ van Het Prethuis kwam kijken, bemerkte ook zijn verschijning en daar werd er nogal wat afgelachen. Floris is nu ook als regisseur zijn weg aan het vinden in dit segment van de theaterwereld.

Het is niet de eerste regie die je doet?

Floris: “In oktober 2021 had ik mijn regiedebuut met ‘Robin Hood & Ik’. ‘Pocahontas – de Musical’ is mijn tweede regie, maar ik deed ook al de co-regie – samen met Stany Crets – van ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Als regie-assistent was ik al aan het werk bij ‘MAMMA MIA’, ‘The Sound Of Music’… Ik deed ook de showregie van de Franstalige versie van ‘MAMMA MIA’ in Vorst-National. Als creative ben ik al even aan de slag, maar ‘Pocohontas – de Musical’ is nu inderdaad eigenlijk maar mijn tweede eigen regie.”

Werd je zelf gevraagd door Backstage Producties of ging je lobbyen voor die opdracht?

Floris: “Ik was heel blij toen ik telefoon kreeg en dat ze mij zelf wisten te vinden. Ze volgden mij blijkbaar, zagen al wat ik deed en dat is top. Het is leuk om zelf op het podium te staan, maar ik vind het ook fantastisch om zelf als creative aan de slag te gaan. De afwisseling daartussen is geweldig.”

Producent James Cooke zei tegen Floris: “Je bent een kleine man met een groot talent.” © PADI/Daniël

James Cooke zei net dat ‘je een kleine man bent met een groot talent’. Dat horen uitspreken van zo’n talent moet je ongetwijfeld deugd doen?

Floris: “Dat waren heel mooie woorden. ‘Kleine man’, dat is een feit. ‘Groot talent’, dat weet ik niet, maar ik vind dat een zeer mooi compliment. Ik doe mijn best, ik oefen mijn beroep uit met hart en ziel.”

Hoe lang is het geleden dat je zelf eens op het podium stond?

Floris: “Momenteel sta ik nog op het podium. Ik speel nu mee in de West-Vlaamse komedie ‘Café Beveren’ van Het Prethuis van Jeroen Maes en Kenneth Smets. We spelen nog een weekend in Koekelare. Nog vier voorstellingen en dan is die tour voorbij. Dat is voorlopig ook het laatste dat ik doe in 2023 als acteur, de rest van ’t jaar werk ik als creative.”

Is ‘Pocahontas – de Musical’ voor je een moeilijke productie om als regisseur te werken?

Floris: “Dat valt af te wachten, daar kan ik nu nog niet op antwoorden. Nu ben ik immers nog alle info aan het verzamelen. Ik lees vaak het script, bekijk welke tools ik heb, welk decor ik kan gebruiken, de kostumering, wie mijn lichtman is, over welke cast ik beschik… Met die ingrediënten probeer ik als een chefkok een gerecht te maken en schaaf ik dat bij waar nodig. Ik ga in conclaaf met mezelf en zoek hoe ik dat het best een vorm kan geven. Eenmaal ik begin te koken, wordt het recept nog aangepast. Het is een werk van lange adem dat verloopt in verschillende fases om dan op 8 april het resultaat te kunnen voorstellen. Ik ben zeer benieuwd om alles te zien samenkomen met heel de groep.”

8 april nadert heel vlug. Voel je al druk?

Floris: “Er is druk, maar ’t is een ‘fijne’ druk. Iedereen werkt naar dat eindstation toe. Druk is ook goed, dat zorgt ervoor dat je bepaalde beslissingen maakt en bepaalde afslagen neemt en dat is een onderschatte taak van de regisseur. Je bent echt de kapitein van het schip. Over elk departement heb je de eindbeslissing.”

Heb je al plannen voor volgend jaar?

Floris: “In het najaar van 2023 werk ik als creative, maar begin 2024 tot aan de zomer als acteur. Dat is onder voorbehoud hoe mijn agenda er nu uit ziet. Maar in onze sector dubbelen wij heel vaak. Dat is overdag repeteren en ’s avonds ergens gaan spelen. Ik ben bij met deze planning, met deze mix aan opdrachten.”

Was je ook blij dat je werd gevraagd door Het Prethuis voor ‘Café Beveren’?

Floris: “Tuurlijk! Jaren geleden zag ik Het Prethuis eens aan het werk met ‘De Quagebeurs’. Ik vond dat echt geweldig. Anderhalf jaar geleden belde Jeroen naar mij, spraken we af, deed ik een kleine auditie en het was in orde. Het was een bevrijding om in het West-Vlaams te mogen spelen. In mijn eigen dialect, dichter bij jezelf kom je niet. Het is een volledig andere insteek en een toffe bende. Op korte tijd zijn we dichter bij elkaar gegroeid door de ziekte van Martine Jonckheere, die de productie moest verlaten. Gelukkig is Danni Heylen haar komen vervangen.”

Hoe lang is het geleden dat je nog eens bij je familie in West-Vlaanderen bent geweest zonder te moeten combineren met een optreden?

Floris: “Ik woon in Antwerpen maar ben afkomstig van Hulste, waar ik altijd heb gewoond. Ik kom nog heel vaak bij mijn familie die over heel West-Vlaanderen woont: van de zee tot het diepe West-Vlaanderen. Minstens om de twee weken zak ik nog even af naar familie of vrienden in deze provincie.” (PADI)

Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87, 2000 Antwerpen: van 8 t.e.m. 16 april 2023 – Capitole Gent, Graaf van Vlaanderenplein 5, 9000 Gent: 13 en 14 mei 2023 om 11 en 15 uur.Met o.a. Silke Mastbooms, Guan Gerlo, Kobe Van Herwegen, Giovanni Kemper, Ivan Pecnik, Gina Brondeel en Stijn Proesmans. Tickets en informatie: www.backstage-producties.be