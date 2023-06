‘Florence Foster Jenkins’ in Antwerpen, mét de West-Vlamingen Koen Crucke en Jérémie Vrielynck

Tot en met zondag 25 juni kan je in de rode zaal van Het Fakkeltheater in Antwerpen nog terecht voor de opvoering ‘’Florence Foster Jenkins’. In het voorjaar van 2024 gaat men met deze voorstelling ook toeren, waaronder op diverse locaties in West-Vlaanderen. In de cast zitten Koen Crucke uit De Haan en Jérémie Vrielynck uit Deerlijk.

Florence vertelt het waargebeurde verhaal van de legendarische Florence Foster Jenkins die er alles aan deed om haar droom, een grootse operazangeres worden, te laten uitkomen. De stem die ze in haar hoofd hoorde was prachtig, maar voor anderen klonk haar gezang vreselijk vals. En dat is een understatement! Toch werd zij enorm populair. Haar publiek waardeerde haar kennelijk meer om het amusement dat zij hen schonk dan om haar muzikale talent. Haar echtgenoot en manager, St. Clair Bayfield, was vastbesloten om zijn geliefde Florence te beschermen en haar droom kost wat kost te laten uitkomen. Wanneer Florence besluit een openbaar concert in Carnegie Hall te geven, komt hij voor de grootste uitdaging van zijn leven te staan… Haar behoeden voor de waarheid. Een warm, waargebeurd en hilarisch verhaal. Live gespeeld en gezongen. Nu ja…’gezongen’…

De cast © Arnold

De cast bestaat uit Koen Crucke, Jérémie Vrielynck, Karin Jacobs, Nathalie Wijnants en Maxime De Winne. De regisseur en auteur is Bruno Van Heystraeten. (PADI)

Info en tickets via www.loge10.be/events/Florence