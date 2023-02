Filmverslaafde Erik Van Looy blijkt ook verslaafd aan onze provincie en hint naar West-Vlaamse kandidaat in nieuw seizoen ‘De Slimste Mens Ter Wereld’

Niet minder dan 45 voorstellingen lang, doorkruiste regisseur en presentator Erik Van Looy vorig jaar heel Vlaanderen met zijn allereerste zaalshow ‘Verslaafd’. Een show waarin hij terugblikt op zijn leven als regisseur en de ene anekdote na de andere oprakelt. De vraag naar extra voorstellingen klonk uiteindelijk zo luid, dat er in één klap nog eens 60 nieuwe data geprikt werden voor het voorjaar van 2023. Tijdens die nieuwe reeks, waarvan al heel wat shows volledig vol zitten, houdt Van Looy ook regelmatig halt in onze provincie. Zo stond hij afgelopen woensdag nog in Wevelgem en zal hij tot en met 16 juni niet minder dan elf keer nog op West-Vlaamse bodem staan. “Ik ben altijd blij als ik naar West-Vlaanderen mag gaan, omdat ik dan dicht bij een andere grote verslaving kom: garnalen! Ik eet ze werkelijk waar elke dag, soms zelfs al om negen uur ’s ochtends. Natuurlijk kan je ook in het Antwerpse garnalen eten, maar in West-Vlaanderen zijn ze echt wel het lekkerst!”

Er verschijnt een grote, tevreden glimlach op Eriks gelaat als het over West-Vlaanderen gaat. “De strafste mensen die België doen draaien zijn bijna allemaal West-Vlamingen en toch blijven ze heel bescheiden. Moest het niet zo ver zijn voor mij, denk ik dat ik wel vaker in West-Vlaanderen zat. Ik denk dat het niet overmoedig is om te zeggen dat dit land zonder de West-Vlamingen helemaal stil zou staan. Zelfs mijn favoriete voetbalclub Antwerp zou niet meer bestaan zonder de West-Vlamingen”, legt hij uit. Beste provinciegenoten, men zegge het voort. Zeg dat Erik Van Looy het gezegd heeft! Allicht zal zelfs de Ieperse Ghelamco-baas Paul Gheysens blij zijn om zoveel lof te horen. Al zijn er voor Van Looy blijkbaar nog raakvlakken met onze provincie. “Omdat mijn zoon enerzijds niet graag met het vliegtuig reist en anderzijds heel graag naar de Belgische kust gaat, breng ik minstens één tot twee vakanties per jaar door aan de kust. Welke badplaats het wordt, dat kan al eens verschillen, maar het is meestal Knokke, Heist of Duinbergen.”

Erik Van Looy. © PADI/Tom

Uiteraard ging het gesprek niet over zijn vakanties aan onze kust of zijn verslaving aan garnalen, maar wel over de herneming van zijn zaalshow ‘Verslaafd’. Daarmee houdt hij de komende maanden halt in de culturele centra van onder meer Knokke-Heist, Gistel, Menen, Torhout, Moorslede, Waregem, Zwevegem, Middelkerke en Izegem. Op 16 juni kent de voorstelling zijn slotshow in OC De Kwelle in Alveringem, terwijl hij tussendoor op 8 juni ook nog in één van de grootste zalen van onze provincie staat, namelijk Kursaal Oostende. Het mag duidelijk zijn dat de reeks rond ‘Verslaafd’ een schot in de roos is. Hoewel een zaalshow iets totaal nieuw was voor Erik, bleek het succes van de reeks toch voorzichtig ingecalculeerd te zijn. “Vooral omdat de show niet mijn eigen idee was. Dat was een idee van de uit Zwevegem afkomstige Jens Dendoncker en comedycafé ‘The Joker’-baas Fokke Vandermeulen”, biecht hij op. “Op basis van leuke filmanekdotes die ik al eens vertelde in ‘De slimste mens ter wereld’, vermoedden ze dat mensen daar echt geïnteresseerd in zouden zijn. Ze vonden dat het nog leuker kon en in een zaalshow gekoppeld kon worden aan mijn eigen levensverhaal. Het is gebleken dat ze gelijk hadden. We zijn aanvankelijk begonnen met een voorstelling voor 50 personen in café The Joker in Antwerpen en zijn vorig jaar geëindigd in de Stadsschouwburg in Antwerpen voor 2.000 aanwezigen, waarbij in het publiek onder meer Tom Waes, Koen De Bouw en Jan Decleir aanwezig waren. Dat is best veel als je daar zo helemaal alleen staat. Het is wel fijn hoe zoiets groeit, zeker omdat ik ook geen Metejoor of Camille ben.”

“Mensen mogen een redelijk dynamische voorstelling verwachten. Normaal ga je tijdens dit soort voorstellingen naar iemand kijken die anderhalf of twee uur dingen vertelt, maar dat is bij mij niet het geval. Ik begeleid de mensen als het ware van het ene vaak hilarische filmpje naar het andere. In totaal zitten er 33 leuke filmpjes in. Tussendoor vertel ik uiteraard veel. De dynamiek maakt dat de show een uur en veertig minuten duurt, maar dat mensen me achteraf laten weten dat ze echt het gevoel hebben dat het maar een uur duurt. Het is echt wel een sneltrein waar je op zit. Ik moet dus echt al flink mijn best doen om de mensen geen leuke avond te bezorgen, aangezien de filmpjes al vrij trefzeker zijn. De dynamiek en snelheid waar ik het over heb, zijn wel een herkenbaar iets voor mensen die naar mijn films kijken. Daar gebeurt ook altijd redelijk wat in. Dat komt omdat ik een heilige schrik heb om mensen te vervelen. Daarom maak ik altijd films waarin veel gebeurt. Zelfs het snel praten, waaraan ik mij nogal vaak bezondig, heeft daarmee te maken. Ik zou het erg vinden moest ik mensen vervelen door te traag te spreken.” En oh ja, moest u zich afvragen wat Erik met haarlak heeft… “Daar kan ik niet zo gek veel over vertellen, alleen dat dat niet goed smaakt. Dat leg ik haarfijn uit in de voorstelling. Ik heb het alleszins ontdekt toen ik een bepaalde erotische scène regisseerde voor een film. Toen heb ik op een indirecte manier ontdekt dat de smaak niet goed is. Mensen weten dat uiteraard uit zichzelf, maar in de voorstelling kom je te weten in welke situatie dat écht niet is aan te raden. Nog even voor de volledigheid: het is dezelfde show dan die van vorig jaar, hè. Mits een beperkt aantal kleine wijzigingen. We hebben hem als het ware wat geactualiseerd. Er waren een paar dingen die niet meer klopten en er zijn er nieuwe bijgekomen. Er wordt al eens verwezen naar ‘Zillion’ of de Oscarnominatie van ‘Close’ en dat is nieuwe materie tegenover vorig jaar, want toen waren die films er nog niet.”

Ook Maaike Cafmeyer kwam ter sprake tijdens de babbel. Hier zie je Maaike op de foto met Bent Van Looy. © PADI

Van Looy blijft voor de meesten onder ons natuurlijk voor eeuwig en altijd verbonden met het televisieprogramma ‘De slimste mens ter wereld’, dat hij al bijna twintig jaar mag presenteren. Onlangs kondigde hij live op de televisie de komst aan van rijzende comedy-ster Jade Mintjens als allereerste naam voor het gloednieuwe seizoen dat dit najaar van start gaat. Dan dringt de vraag naar een allereerste West-Vlaamse naam zich uiteraard ook op aan de presentator. “Om effectief namen te lossen, is het nog te vroeg, vrees ik. Enerzijds omdat alles uiteraard met Play4 geregeld wordt en anderzijds omdat momenteel nog niet alle namen gekend zijn. Van de 34 namen van kandidaten, zijn er momenteel nog maar negen bevestigd, maar ik kan wel al verklappen dat daar een West-Vlaamse dame bij zit. Meer kan en mag ik helaas écht nog niet zeggen. Maar er komen er in principe zelfs nog meer bij. Er staan er alleszins nog een aantal op mijn verlanglijstje. Zo heeft een Camille bijvoorbeeld momenteel vermoedelijk de drukste agenda van het land, zelfs nog drukker dan die van Alexander De Croo. Hoe meer West-Vlamingen in de show, hoe liever ik het eigenlijk heb. Ik versta ze niet altijd even goed, omwille van de eigen tongval, maar dat vind ik dan weer best aantrekkelijk. Bovendien zijn ze ook bijna allemaal echt zeer grappig van nature. Maar uiteraard zijn er ook nog de vaste West-Vlaamse juryleden Stefaan Degand (Wevelgem) en Maaike Cafmeyer (Torhout).” (PADI & Tom)

Meer informatie en de laatste tickets voor de voorstellingen ‘Verslaafd’ zijn te vinden via http://www.erikisverslaafd.be/.