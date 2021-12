Film ‘De Dag van de Bloedmaan’ van Nachtwacht in première

Na het succes van de eerste film ‘De Poort der Zielen’ in 2018 en de tweede film ‘Het Duistere Hart’ in 2019 kreeg de populaire Ketnet-reeks Nachtwacht een derde bioscoopfilm ‘De Dag van de Bloedmaan’.

De film ging in première in Kinepolis Antwerpen in aanwezigheid van Nachtwacht zelf alias Giovanni Kemper, Celine Verbeeck en Louis Thyssen. Ook Guga Baùl, Peter Van de Velde, Saartje Vandendriessche, Nora Gharib… waren van de partij.

Het verhaal: In de derde Nachtwacht-film staat deze keer de weerwolf centraal. Vlad, Keelin en Wilko komen terecht in het rijk der weerwolven. Hier heeft Wilko’s vader Lupino de wilde weerwolfclans in vrede verenigd. Samen met Wilko’s zus Rhea wil hij de weerwolven de moderne tijd inleiden. Er wordt echter tegen hem samengespannen door enkelen, die juist terug willen naar het recht van de sterkste. Tijdens een duister offerritueel creëren zij de Bloedmaan, een eeuwige zonsverduistering die de weerwolven woest en wild maakt. En er ontstaat een krachtig, onverslaanbaar monster. Onverslaanbaar? Ook voor de Nachtwacht? (PADI)

Nachtwacht ‘De Dag van de Bloedmaan’ is een coproductie van Ketnet en Studio 100. De film wordt verdeeld door Kinepolis Film Distribution (KFD) en is vanaf woensdag 15 december te zien in alle Vlaamse bioscopen en in Brussel.