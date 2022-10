Ferro, gewezen lid van de Roularta Media Group Band, uit Roeselare wil hitlijsten bestormen met ‘Draai Het Leven Om’

‘Draai Het Leven Om’ is een song die – op zijn Margriets gezegd – lekker blijft hangen. Met zijn allereerste song kiest de sympathieke zanger Ferro uit Roeselare voor vlotte popmuziek met een boodschap.

In ‘Draai Het Leven Om’ gaat het over omgaan met verlies en dankzij een hedendaagse sound weet Ferro een breed publiek aan te spreken. De naam Ferro zegt je waarschijnlijk nog niet zo veel, maar daar zal snel verandering in komen. Met zijn song ‘Draai Het Leven Om’, die hij schreef om zijn overleden vader te eren, ging hij te rade bij producer Christophe Severs (zoon van Paul Severs). “Ik wist absoluut waar Ferro het over had, aangezien ik ook nog maar recent mijn pa ben verloren. Daarom hadden we een klik, raakten aan de praat, creëerden onze eigen sound en komen nu met onze eerste single”, glimlacht Christophe. “Ik hoop ook echt dat ik met deze song anderen kan helpen om na regen terug zonneschijn te kunnen vinden… een balans tussen verdriet en mooie herinneringen te kunnen ervaren”, vertelt Ferro. Hun inspiratie voor ‘Draai Het Leven Om’ vonden ze vooral in songs van onder andere Arcade Fire, ABBA, Bazart en Blanche. “We probeerden vooral op onze eigen manier – anders dan wat we gewoon zijn van de mainstream popmuziek – een vernieuwende en unieke muzikale ervaring te brengen met een positieve boodschap”, vertelt Ferro, die geruime tijd eveneens op het podium stond met de Roularta Media Group Band, en die wel nog in de Kinepolis Band speelt waar hij ook nog steeds werkt. (PADI)

