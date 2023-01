Feestelijke tiende editie van het ‘Gala van de Gouden K’s’ in Paleis 12 in Brussel

‘Het Gala van de Gouden K’s’ was aan zijn tiende editie toe. In een bruisend en tot in de nok gevuld Paleis 12 genoten Ketnetters en hun ouders van een spetterende show met tal van optredens. Bekend Vlaanderen was goed vertegenwoordigd. Onder meer de Ketnet-wrappers, Metejoor, Oscar and the Wolf, Natalia, Aster Nzeyimana, James Cooke, Danira Boukhriss Terkessidis, Kawtar Ehlalouch, K3, Regi, #LikeMe en vele anderen tekenden present voor Ketnet’s eigenste awardshow. Tijdens het Gala konden de kijkers in Paleis 12 en thuis ontdekken wie of wat in 2022 in media en showbizz het populairst was bij Vlaamse kinderen en dus een Gouden K verdiende.

Er werden tien Gouden K’s uitgereikt. Naast Pommelien Thijs, Francisco Schuster, CAMILLE en #LikeMe, de winnaars van vorig jaar, mochten ook verschillende nieuwe namen een Gouden K in ontvangst nemen. Ook Loena Hendrickx, Karrewiet, Steffi Mercie en Furtjuh & Gewoon Thomas wonnen voor het eerst een Gouden K.

Acteur: Francisco Schuster (Yemi in #LikeMe)

YouTube-hit: Furtjuh & Gewoon Thomas

Outfit: Isa Humblet van Down the road

Song: Ongewoon van Pommelien Thijs

Familieprogramma: The Masked Singer

Ketnet-serie: #LikeMe

TikTok-ster: Steffi Merci (@steffimercieeee)

Surprise: Loena Hendrickx

Artiest: CAMILLE

#LikeMe met tweede van rechts Sali Haidara. © PADI

Ketnet-programma: Karrewiet Bekend Vlaanderen was goed vertegenwoordigd op de tiende editie van het Gala. Er waren onder andere optredens van REGI ft. GameKeepers, Nachtwacht & Pauline, #LikeMe, CAMILLE, Metejoor en Oscar & The Wolf. Pommelien Thijs sloot de avond gepast af met haar grootste hits ‘Ongewoon’ en ‘Wat een idee!?’.

Ook bij de prijsuitreiking was er heel wat bekend volk. De awards werden overhandigd door Natalia, James Cooke, Sven De Leijer, Jens Dendoncker, Aster Nzeyimana, Danira Boukhriss Terkessidis, Kawtar Ehlalouch, K3, Samson & Marie en vele anderen. De awardshow werd integraal uitgezonden op Ketnet, Eén, Ketnet.be, in de Ketnet-app en op VRT MAX.

Camille met haar Gouden K. © PADI

Het Gala van de Gouden K’s werd herhaald op Ketnet op zondagvoormiddag 22 januari. Op woensdag 25 januari kan je omstreeks 13.30 uur de show volgen op Ketnet met VGT. Speciaal voor de tiende editie van het Gala van de Gouden K’s organiseert Ketnet een heuse afterparty op zondag 22 januari 2023 in Paleis 12. Het wordt een feestje, zonder awards maar met bakken fun & verrassingen… De show zit bomvol muziek, met enkele van de coolste artiesten van het ‘Gala van de Gouden K’s 2022′. Pommelien Thijs, #LikeMe, Metejoor, de KetnetBand en nog vele anderen brengen hun grootste hits. Ontdek alles over de Gouden K’s Afterparty op Ketnetvoorouders.be. (PADI)