Heb je nog geen plannen op zondag 19 november? Indien niet, dan ben je méér dan welkom voor eventueel een diner of enkel de show in Het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke.

De deuren voor de VIP openen om 11.15 uur, voor de show zelf om 13.15 met start één uur later. Er zijn optredens van Jonathan, Alwin, Giovanni & Peggy, accordeonist/zanger Thomas Julian en Fadim. Eén VIP-ticket kost 49 euro, enkel de show kost 26 euro. (PADI)

Info en tickets: 0493 33 40 93 – www.thebookingagency.be