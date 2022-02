Fans verrassen Jason Bradley en zoon Devon op hun verjaardag in Aarsele

Jason Bradley en zoon Devon zullen hun verjaardag op zaterdag 26 februari niet vlug vergeten. Zonder dat ze het wisten stonden ze op hun eigen verrassingsfeest in Bistro De Waaiberg in Aarsele.

Jason mocht 44 kaarsjes uitblazen. Zoon Devon 16. Zonder dat ze inderdaad van iets wisten, werden beiden verrast. Jason ging op zaterdagavond naar een intiem etentje, samen met zijn vrouw en zoon, in Bistro De Waaiberg in Aarsele. Maar zo intiem werd hij niet. Toen de beide jarigen binnen kwamen, werden ze verrast door een overvolle zaal vol enthousiaste fans. Na heerlijk aperitieven en een overaanbod aan hapjes kon Jason het niet laten om de fans te bedanken met een onvoorbereid optreden. Later op de avond werden de aanwezigen nog verwend met een mega grote verjaardagstaart. Er werd verder gefeest tot in de vroege uurtjes.

De fans waren van de partij.

Voor corona werd er altijd een verjaardagshow gehouden, die telkens druk werd bijgewoond. Door Covid-19 kon dat echter twee jaar na elkaar niet doorgaan. Dit jaar gaat er wél een verjaardagshow door op zaterdag 26 maart of precies één maand na zijn 44ste verjaardag. Ann Buyck en de vaste crew wilden echter niet zolang wachten en dus organiseerden ze een verrassingsfeest in aanwezigheid van de trouwe fans. En of het geslaagd was! (PADI)