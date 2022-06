Fans van zanger-accordeonist Johan Veugelers reageren heftig: “Ze moeten dit uitbrengen!”

Op Pinksterzondag 5 juni organiseert de Aarschotse zanger-accordeonist Johan Veugelers met zijn team zijn eigen ‘Ambiance XL’-feestje in de Rode Zaal van CC Den Egger in Scherpenheuvel. Het verjaardagsfeest met gastoptredens van o.a. Jettie Pallettie, De Romeo’s en Yves Segers, werd twee jaar geleden al aangekondigd, maar door de bekende maatregelen kan het pas dit weekend doorgaan.

Om het lange wachten van de vele trouwe fans te belonen, had Johan het idee om dit weekend zijn nieuwe single voor te stellen. Zijn oproep naar een leuk onderwerp kreeg veel bijval op de sociale media. Samen met Manfred Jongenelis en collega-artiest en songschrijver René Karst, bekend van de monsterhit ‘Atje voor de Sfeer’, nam Johan de aanstekelijke oorwurm ‘Koffie Koffie Hier’ op. Hoeveel pret ze ook hadden in de studio, het management van Johan twijfelt, tot inmiddels grote verontwaardiging van zijn fans: “Ze drinken misschien liever alcohol, maar ik vind het wel een topnummer. Dit wordt een echte meezinger”, laat Mega Wenneke weten op social media. “Ze maken wel liedjes over een pizza met ananas en watermeloenen. Gewoon doen”, vult Sarah Guilté aan.

“Ik heb het al vaak gezegd, maar bij deze is het nogmaals bewezen dat ik echt de allerliefste fans ter wereld heb”, begint de joviale zanger-accordeonist Johan Veugelers uit Aarschot het gesprek. “Net als voor mijn collega-artiesten, was de voorbije coronatijd best heftig, maar mede dankzij de steun die ik kreeg van mijn thuisfront en de fans, zijn we daar best goed doorgekomen. Als ik kijk naar mijn agenda doet het mij bijzonder veel plezier dat heel wat organisatoren het publiek weer de kans geven om te gaan feesten. Ik ben ontzettend dankbaar als ik kijk naar de vele plekken waar ik de komende weken te zien ben.”

Eén van de volgende, belangrijke stops in zijn goedgevulde voorjaar is het ‘Ambiance XL’-feest, dat Johan Veugelers met zijn team op Pinksterzondag organiseert in Scherpenheuvel, in de Rode Zaal van CC Den Egger. Twee jaar geleden werd het aangekondigd als zijn verjaardagsconcert, maar ondertussen evolueerde het echt naar een gezellig volksfeest, waarmee Johan zijn talrijke trouwe fans nog eens extra wil bedanken. “Ik hoop dat ik er ook nog mijn nieuwe single ‘Koffie Koffie Hier’ officieel mag voorstellen. Samen met Manfred Jongenelis, mijn producer én zanger-songschrijver René Karst die je kent van o.a. ‘Atje voor de Sfeer’ en ‘Liever te dik in de kist’, heb ik een nieuwe song geschreven met en over koffie. Ik heb Nederlandse roots en het is algemeen bekend dat wij graag tijd vrijmaken voor ‘een bakje koffie’ (lacht). Ik kan echt genieten van mijn dagelijkse dosis. 35 Jaar na het succes van VOF De Kunst zijn ‘Eén Kopje Koffie’, leek het ons een goed idee om een nieuwe koffiesong te lanceren”, zegt Johan Veugelers. In een filmpje op social media, dat het voorbije weekend duizenden keren werd bekeken en gedeeld, laat Johan Veugelers al een stukje horen van zijn nieuwe koffiesong. Johan wil het nummer zo snel mogelijk uitbrengen, maar zijn management twijfelt over de song die door velen wordt omschreven als ‘een oorwurm’. “Het is echt niet normaal hoeveel positieve reacties we de voorbije dagen op onze sociale media al hebben gekregen. We zijn ze aan het verzamelen, want deze week zitten we intern nog samen. We werken al jaren samen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het muntje straks goed valt (lacht) en we dat koffieliedje alsnog kunnen uitbrengen.” (PADI)

Voor snelle beslissers zijn er nog tickets voor het ‘Ambiance XL’-feest van Johan Veugelers op Pinksterzondag 5 juni in de Rode Zaal van CC Den Egger in Scherpenheuvel. Meer info vind je op www.johanveugelers.com