Fan Katrien Hemerycke laat Danny Diëgo optreden in Brouwerij Jus De Mer in Middelkerke

Op zondag 19 februari staat Danny Diëgo om 15 uur op het podium van de prachtige locatie Brouwerij Jus De Mer in Middelkerke. Dat Danny daar mag optreden heeft hij te danken aan zijn superfan Katrien Hemerycke, die samen met een vriendin en goede sponsors fungeren als organisatoren.

“We willen alle Danny Diego-fans eens in de hartjes zetten. We organiseren immers een Valentijnshappening voor een beperkt publiek met alles erop en eraan. “Op 11 november 2021 leerde ik Danny Diëgo kennen tijdens een evenement van Marnik Houthoofd in Oostende. Voordien had ik nog nooit van die zanger gehoord. Vanaf ’t eerste moment klikte het tussen ons. De muziek die Danny brengt en de warmte die hij uitstraalt, sloeg in als een … bom. Ik heb nogal wat gezondheidsproblemen en deze probeer ik aan de kant te schuiven door telkens naar zijn optredens te gaan”, zegt Katrien openhartig. “Danny en ik laten elkaar nooit meer los. Wel te verstaan op een speciale manier. In mijn strijd kan ik soms vanuit mijn ziekenhuisbed optredens van hem meemaken. Zijn boodschap die hij mij op oudejaarsnacht gaf me de moed om toch maar weer niet op te geven. Ondertussen is Danny een vaste waarde op de optredens bij Filiep Maeckelbergh en zijn team. Met dit team en alle fans daar zijn wij een grote vriendenkring. Mensen naar mijn hart. Teveel om op te noemen. Het hart van de mens… teken van leven… teken van liefde .. teken van Valentijn. Danny Diego staat voor ambiance, prachtige muziek, liefde, hoop, doorzettingsvermogen, warmte, een warm mens in grote maar ook in kleine zalen. Achter Danny staat dan weer een stille, maar vriendelijke Peter Van Bael. De drijfkracht achter de zanger, de steun, toeverlaat en boezemvriend van deze zanger. Een topmanager van formaat. Met deze Valentijnshappening wil ik al deze mensen en mezelf belonen. Het leven draait om elkaar toch én vooral samen genieten van kleine dingen.”

Katrien en Danny Diëgo © PADI/KH

De Valentijnshappening begint om 11.30 uur met een aperitief, gevolgd door een koud en warm buffet. Na het lekkere dessertbuffet krijgen de ingeschrevenen als kers op de taart een optreden van Danny Diëgo. (PADI)

Dit optreden is volzet. Voor andere data zie: www.dannydiego.nl