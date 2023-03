Familiemusical ‘Rapunzel’ slaat in als een bom tijdens de première in Stadsschouwburg Antwerpen

Voor hun vijfde sprookje in vijf jaar tijd trekt producent Deep Bridge alle registers open en pakt men uit met een bigger and bolder versie van het geliefde sprookje van de gebroeders Grimm. Magische sprookjesdecors, een groot ensemble, prachtige muziek, een nieuw en eigentijds script vol kwinkslagen, dubbele bodems en leuke liedjes van de hand van Stany Crets én een sprookjes-dreamteam als hoofdcast. De onnavolgbare Walter Baele kruipt opnieuw – in 2018 speelde hij Koning Louis in ‘Doornroosje’ – in de huid van Koning en krijgt net als toen Liv Van Aelst naast zich als Koningin. Actrice-zangeres-presentatrice Sandrine Van Handenhoven maakt haar sprookjesdebuut als heks, Jasmine Jaspers en Laurenz Hoorelbeke zijn prinses en prins, en de rol van ‘Rapunzel’ tussen al deze toeters en bellen is voor Helle Vanderheyden. Een musical waar jong en oud worden vermaakt. We stuurden onze medewerker Mervyn voor een recensie.

Op een regenachtige zondag – ideaal weer om naar het theater te gaan – trokken we naar de Stadschouwburg in Antwerpen om deze nieuwe productie ‘Rapunzel’ te bewonderen van Deep Bridge in een regie van Stanny Crets. Het verhaal kent iedereen, het werd ook nog eens uitgebracht als animatiefilm van Walt Disney. Een verhaal overeen eenzaam meisje dat opgesloten zit in een hoge toren, en die in al die tijd nooit geen kapperschaar van dicht heeft gezien, laat staan gevoeld. Door haar boze moeder – beter gekend als de boze heks – zat ze jaren vast. Tot het moment dat er toevallig een prins passeert en haar bevrijdt uit de toren kamer. Hij kust haar en ze leven nog lang en gelukkig…

Dat is het verhaal die iedereen kent. Zonder al te veel verassingen. Mooi toch? Al vond Stanny dat het anno 2023 anders mocht. Opvallend anders. Niet dat verandering slecht is, integendeel. De wereld moet open zijn voor verandering. Al blik ik terug met een vreemde blik. Qua productie valt echt niets op aan te merken, het was een topcast. Iets wat we echt wel gewoon zijn van Deep Bridge. Aan het scenario van Stanny Crets – tevens ook de regisseur – ook niet. Alleen was het schrikken dat een prinses voor Rapunzel ging en niet de prins. Anno 2023 is verliefd worden op een vrouw iets wat heel normaal is. We mogen echter niet raar opkijken naar iemand die verliefd wordt op hetzelfde geslacht. Iedereen mag en moet verliefd worden op wie hij/zij het beste voelt. Ik vraag me enkel af of het wel ‘okee’ is om een sprookje zo te veranderen in dat opzicht? Ik hoorde een jonge knaap van een jaar zo’n 8 jaar tegen zijn ouders zeggen dat hij er helemaal niets meer van begreep. Ik snap ook wel dat het maatschappelijk echt goed is om het zo over te brengen naar kinderen toe en ze de boodschap mee te geven dat iedereen kan verliefd worden op welk geslacht dan ook. De holebie gemeenschap juicht dit vast en zeker toe. Al begreep ik die jongeman met zijn impulsieve reactie naar zijn ouders toe. Het geeft ook aanleiding voor een gesprek tussen ouder en kind aan de keukentafel. Op dat vlak is het top dat het op zo’n manier wordt verteld. Maar toch vind ik het jammer dat de magie tussen prins en prinses op die manier weg gaat. Ik droomde zelf als jonge knaap om een prins te zijn die op zoek ging naar zijn prinses. Deze illusie is nu weg. .. terwijl ik mij nog altijd jong voel…”

© PADI/Daniël

De productie geeft ik 8/10. Er zit voor elk wat wils in. Walter Baele – alias de Koning – zorgt dan weer voor de humor voor de mama’s en papa’s, die hartelijk kunnen lachen met zijn dubbelzinnige mopjes. Rapunzel – vertolkt door Helle Vanderheyden – die een verdomd goede zangeres is – zong echt de pannen van het dak. Niemand anders zou volgens mij beter kunnen gecast worden. Ze straalt de schattigheid uit net zoals je zelf fantaseert, terwijl je het autenthieke sprookje leest van de gebroeders Grimm. Wij als klein Belgenlandje kijken heel vaak wat er bijvoorbeeld te beleven valt in Amerika. Ik vind echt dat wij met ons piepklein landje in de wereld niet moeten onderdoen van het Grote Amerika. Ga dus echt deze musical zien – al is het anders dan je zou verwachten – het ontspant zo hard om naar deze productie te kijken. Oma’s en opa’s, papa’s en mama’s; het is paasvakantie en je kinderen behaalden waarschijnlijk goede punten? Trakteer ze op deze musical. Iedereen stapt tevreden buiten. Daar ben ik zeker van. (PADI & Mervyn)

De familiemusical ‘Rapunzel’ speelt in maart en april 2023 in Stadsschouwburg Antwerpen, Trixxo Theater Hasselt en Capitole Gent, en keert dit najaar terug naar dezelfde locaties voor enkele extra shows. Tickets & info: www.deepbridge.be