‘Familie-cast’ vierde feest in Lotto Arena, waar ook Camille mocht optreden”

Sinds maandag 29 augustus is de Camille Dhont uit Wevelgem elke weekdag rond de klok van 20 uur te horen op VTM. Daar zingt ze tegenwoordig de begingeneriek van de populaire soap ‘Familie’ in, als opvolgster van Niels Destadsbader uit Deerlijk. Zaterdag mocht Camille haar generieksong live ten berde brengen in de Lotto Arena, tijdens het verjaardagsfeest van ’30 jaar Familie’. Niels Destadsbader was er zelf niet bij, maar bleek in de tussentijd alvast ook niet uit het hart te zijn gegaan.

Vele duizenden mensen zakten zaterdag gedurende drie shows af naar de Lotto Arena. Na een eerder dit jaar door corona uitgesteld weekend, mocht de langstlopende soap van Europa zaterdag, in uitgesteld relais, dan toch eindelijk de dertig kaarsjes uitblazen op de virtuele taart. Voor de gelegenheid werkte VTM samen met Studio 100 en dat was meteen te zien bij het binnenkomen in de zaal. De sterrenhemel op de achtergrond en het geprojecteerde logo boven een showtrap, het zijn een paar elementen die we regelmatig al eens zien terugkomen bij voorstellingen van het entertainmentbedrijf. De show zelf draaide vooral rond het in de bloemetjes zetten van ‘Bomma’ Annie Geeraerts, die in augustus de leeftijd van 96 jaar heeft aangetikt en al sinds de allereerste aflevering van 30 december 1991 te zien is in de reeks. Ook Jef De Smedt -Jan uit de serie – is er al sinds het begin bij. De uit Torhout afkomstige Ray Verhaeghe (eveneens 96) is uiteraard al vele jaren te zien als Anna’s wederhelft Albert Thielens, maar kwam toch pas even later in de ‘Familie’.

We kregen een show te zien met een kennisquiz, bloopers, een terugblik op overledenen uit de reeks, maar vooral twee uur boordevol nostalgie. Voor diezelfde nostalgische sfeer zorgde ook Jacky Lafon, die zich voor de gelegenheid nog eens in de rol van ‘Zatte Rita’ mocht hijsen. Uiteraard konden ook haar Edith Piaf-nummers niet ontbreken en moest iedereen vaststellen hoe Jacky Lafon nog steeds over een klok van een stem beschikt. Ook andere personages kregen de micro in de hand. Van Jo Hens (Nico), Roel Vanderstukken (Benny), Karen Damen (Vanessa) en Aaron Blommaert (Raven) wisten we uiteraard al dat ze regelmatig op de bühne staan als artiest, maar de zangstem van onder meer Maarten Cop (Jelle) bleek een zeer aangename verrassing te zijn voor velen in de zaal. Tussendoor waren er nog optredens van Willy Sommers en Camille. Die laatste mocht met ‘Kleur’ uiteraard de nieuwe begingeneriek helemaal live komen opvoeren in de Lotto Arena. Voor de uitvoering van de vorige generiek kon helaas geen beroep worden gedaan op Niels Destadsbader, maar waren het de acteurs zélf die het nummer naar voren brachten. Kortom, ondanks de vele commotie die er naar aanleiding van het evenement ontstond na het plotselinge ontslag van Gunther Levi leek de volledige Lotto Arena zich toch kostelijk geamuseerd te hebben en staat bij iedere aanwezige de televisie maandagavond opnieuw op VTM. Wij plannen nu alvast een nieuwe afspraak in voor binnen vijf jaar! (PADI & Tom)

Wie geen tickets had voor het verjaardagsfeest van ‘Familie’ kan later dit jaar terecht op VTM.