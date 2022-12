Familie-actrice Caroline Maes maakt een uitstap naar het theater en vervoegt de cast van de vriendinnenkomedie ‘Vapeurs 4 – Op safari’

Opvallend nieuws in de showbizzwereld, Familie-actrice Caroline Maes kiest er voor om na 20 jaar nog eens op de theaterplanken te staan in de komedie VAPEURS 4 – OP SAFARI. Ze doet dit meteen langs de grote voordeur van Backstage Producties. Ze zal er immers in de voetstappen treden van actrice Nele Goossens, als één van de vier Flying Vapeurs.

Caroline vertelt: “Het was producent James Cooke die mij contacteerde, hij was immers op zoek naar een vierde actrice die mooi zou passen bij de drie dames die al op de affiche van deze vriendinnenkomedie prijken. Ik kijk er enorm naar uit. Het is lang geleden dat ik nog in het theater kon spelen. Gelukkig houdt de productie van de tv-serie Familie goed rekening met deze theaterplanning zodat ik kon ingaan op deze unieke opportuniteit.”

VAPEURS 4 – OP SAFARI is vanaf 26 januari 2023 voor de eerste keer te zien in Theater Elckerlyc te Antwerpen. De eerste drie edities van het theaterstuk “Vapeurs” waren telkens een schot in de roos. Deze keer zullen de vier hartsvriendinnen de Afrikaanse wildernis onveilig maken. Glamping en een heuse safaritocht ondanks die vervelende vapeurs… De regie is opnieuw in handen van Martin Michel en de teksten zijn van Allard Blom.

Korte inhoud: ‘Vapeurs 4 – Op safari’: 2023 gaat van start met een splinternieuw avontuur van het vriendinnenclubje ’The Flying Vapeurs’. Eerst hebben ze Bali verkend, daarna stonden ze op de skilatten in Oostenrijk en vorige keer beleefden ze dolle nachten op een cruise. Deze keer trekken ze naar Zuid-Afrika. Een avontuur over zichzelf verliezen in safari’s, wijn proeven en bloedhete overnachtingen in een tent. ‘Vapeurs 4 – Op safari’ is het vierde deel in een reeks van succesvolle vriendinnenkomedies. Stap opnieuw mee in deze hilarische voorstelling rond alle overgangsproblemen waarmee de vrouwen te kampen hebben. En geen nood, je hoeft de vorige belevenissen niet gezien te hebben om hiervan ten volle te kunnen genieten! (PADI)

‘Vapeurs- Op safari’: vanaf 26 januari 2023 in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Tickets en info: www.backstage-producties.be – 070 69 10 02