Fadim & Jeroen Events/All artists gaan voor een mooie exclusieve samenwerking

Fadim is een jonge muzikale perfectionist met een veelzijdige stem, die reeds twee albums de Ultratop in zong onder de naam ADYA & Fadim. In 2023 staat Fadim al 10 jaar op het podia.

Sinds een tijdje pakt de zanger uit met eigen nummers. Hij focust zich op het echte schlagher-/levenslied. ‘In De Sterren Staat Geschreven’ is zijn jongste single. Deze week staat die single zelfs op de vierde plaats in de VLAAMSE TOP 20 (tussen Stan Van Samang & Pauline). Jeroen Events/ All Artists is een organisator en ook een artiestenkantoor. Volgend jaar zit hij al 20 jaar in het vak. Hij werkt vanaf heden exclusief samen met Fadim, nog een betaalbare artiest voor jouw event. (PADI)

Jeroen en Fadim

Info: www.allartists.be – www.jeroenevents.be