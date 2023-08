Fabrizio Zeva brengt met ‘El Vive La Vida’ zijn eerste single in Vlaanderen uit

Fabrizio Zeva is een nieuwe naam in het Vlaamse muzieklandschap. En wat voor één! Het is een echte rasentertainer die zingt en danst als geen ander.

Hij beschikt over een stembereik van 3 octaven en weet je met zijn unieke, flexibele en sterke stem te betoveren. Fabrizio zingt in verschillende genres en talen, zoals het Italiaans, Frans en Engels, maar nu dus ook in het Nederlands en Spaans. Hij trad reeds op in verschillende programma’s in Frankrijk en Franstalig België en is nu ook klaar om Vlaanderen te veroveren. Hij was reeds enkele keren te zien in Vlaanderen – waaronder in Etropal in Lauwe – en weet met zijn stem en verschijning meteen het publiek in te palmen. Zijn eerste single is alvast een zonnige, uptempo song die je vastgrijpt en niet meer loslaat. De single is de voorbode van het album ‘Emozione’. Het nummer zelf werd geschreven door Giordano Toldo, Martin Molina en Peter Keereman, (PADI)

