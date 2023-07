Extra shows voor zomerspektakel ‘Owla Showtime’ met o.a. Johnny Logan, Helmut Lotti en Liliane Saint-Pierre

Met het verrassende en indrukwekkende zomerspektakel ‘Owla Showtime’, waarin o.a. Helmut Lotti en Liliane Saint-Pierre schitteren naast Mister Eurovisiesongfestival Johnny Logan, bracht de unieke eventlocatie Owla Brugge de revue met overtuigende knal naar de West-Vlaamse provinciehoofdstad. Het publiek is dermate enthousiast over deze spetterende show vol magie, humor, acrobatie, glitter, glamour en uitzonderlijke zang, dat er extra shows voorzien zullen worden om aan de vraag naar tickets te voldoen. Naast de twee resterende speelweekends in augustus, zal het dus ook nog op 22, 23 en 24 september 2023 ‘Showtime’ zijn in Owla Brugge.

Met ‘Owla Showtime’ serveert de prachtige eventlocatie Owla Brugge het meest verrassende variétéspektakel van deze zomer. In de voormalige Heilige Familiekerk in het hart van Brugge kan je in augustus en september nog gaan genieten van deze show vol ambiance, humor, acrobatie, zang, dans, magie en natuurlijk de nodige glitter & glamour.

Ook Johnny Logan is telkens van de partij. © PADI/OBI

Om het vocale geweld in dit spektakel kan je niet heen. Met Helmut Lotti, Liliane Saint-Pierre en Ivann staan drie van Vlaanderens strafste stemmen op het podium. Ze putten uit eigen repertoire en pakken uit met indrukwekkende covers. En dan is er natuurlijk nog Mister Eurovision. Johnny Logan krijgt het publiek meermaals op de banken met zijn onverwoestbare hits en imponeert met enkele verbluffende covers.

Internationaal gelauwerde acrobaten Duo Giurintano doen de monden openvallen van verbazing met hun jongleerkunsten. Illusionist Rafael pakt op zijn beurt uit met een scala aan trucs en slaat het publiek met verstomming. Met Dirk Van Vooren die zorgt voor de humoristische noot en met zijn grappen, grollen en hilarische sketches de tot de verbeelding sprekende acts aan elkaar kleeft, beschikt ‘Owla Showtime’ dan nog eens over de gedroomde ringmeester voor deze revue.

Voor de muzikale ondersteuning van deze pleiade aan sterren en begeesterende acts zorgt een ijzersterke liveband onder leiding van Lou Roman. Dankzij een enthousiast showballet ontbreken ook de swingende beentjes niet op het podium. (PADI)

Tickets & info ‘Owla Showtime’: owlabrugge.be