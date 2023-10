Extra concert toegevoegd aan unieke avond ‘Will Tura nodigt uit’ op donderdag 28 december

In minder dan één uur waren vorige week alle tickets voor “Will Tura nodigt uit – Het ultieme concert” de deur uit. Hartverwarmend was het – niet in het minst voor Will Tura zelf – hoe Vlaanderen storm liep voor dit unieke concert. Hij was daarnaast niet alleen verrast maar bovenal ook overweldigd door het massaal inschrijven op de inderhaast aangeboden wachtlijst. Wills relatie met zijn fans is altijd heel persoonlijk en respectvol geweest. Hij vindt het in dat kader eigenlijk niet kunnen om al die fans die zich op de wachtlijst inschreven, in de kou te laten staan. Samen met alle uitgenodigde artiesten werd besloten om een extra concert aan te bieden, op donderdag 28 december 2023.

Will Tura nodigt meer dan twintig topartiesten uit, die in zijn aanwezigheid allen een lied uit zijn ruime repertoire zullen brengen. Met videobeelden uit Wills rijke verleden wordt dit unieke concert een wandeling door het rijke werk en leven van de Keizer van het Vlaamse lied.

Op 28 én 29 december wordt hij gepast in de muzikale bloemetjes gezet door meer dan 20 Vlaamse top artiesten. Bart Peeters, CAPPAERT, Christoff, Cleymans & Van Geel, Clouseau, Daan, Free Souffriau, Geike Arnaert, Günther Neefs, Helmut Lotti, Jasper Steverlinck, Joost Zweegers, Luc Steeno, Metejoor, Natalia, Niels Destadsbader, Ozark Henry, Paul Michiels, Peter Vanlaet, Ruben Block, Sandra Kim en Stijn Meuris zullen hem op unieke wijze eren. Ze ‘adopteren’ elk een pareltje van Will Tura (bijna 60 nummer 1 hits in Vlaanderen) om op die manier, in het bijzijn van de Meester, een wandeling door zijn hele repertoire te presenteren. (PADI)

Will Tura nodigt uit, het ultieme concert’ vindt plaats op donderdag 28 december en vrijdag 29 december 2023 in het Sportpaleis. Tickets voor dit extra concert zijn beschikbaar vanaf woensdag 11 oktober om 10 uur via sportpaleis.be.Wie zich op de wachtlijst registreerde, krijgt zoals beloofd de mogelijkheid zich vooraf van tickets te verzekeren.