Evi Hanssen komt op donderdag 8 februari naar OWLA Brugge met haar theatervoorstelling ‘Sinds ik niet meer drink’

Voor wie het nieuwe jaar is ingestapt met het goede voornemen om minder alcohol te drinken en/of in februari plant mee te doen aan ‘Tournée Minérale’, hebben wij een gouden tip voor dat extra duwtje in de rug. Op donderdag 8 februari 2024 komt Evi Hanssen namelijk met haar solo theatervoorstelling ‘Sinds ik niet meer drink’ naar Owla Brugge. In de bejubelde voorstelling, gebaseerd op het gelijknamige boek dat al meer dan 55.000 keer verkocht werd, vertelt Evi openhartig en brutaal eerlijk over haar ervaringen en de vele beproevingen die ze op haar nuchter pad tegenkwam sinds ze op 1 januari 2020 besliste om geen druppel alcohol meer te drinken. Tijdens de show wisselen grappige anekdotes, informatieve video’s en leuke liedjes elkaar af met wetenschappelijk-historische inzichten. Evi neemt het publiek mee in haar zoektocht naar wie ze nu precies is zonder dat gezellige glas in de hand en hoe haar omgeving omgaat met haar radicale beslissing. Op donderdag 8 februari deelt ze al haar bevindingen openhartig in Owla Brugge.

Evi Hanssen is naast presentatrice, zangeres en actrice ook auteur en theaterster. Meer dan vijftigduizend verkochte en vijfentwintigduizend beluisterde exemplaren van het gelijknamige boek later, zetten haar er in 2022 toe aan om de theaters in te trekken met ‘Sinds ik niet meer drink’. Brutaal eerlijk, maar met de nodige humor en luchtigheid, vertelt Evi hoe ze de afgelopen jaren heeft ervaren als geheelonthouder. Op 1 januari 2020 stopte ze radicaal en definitief met alcohol en dat heeft toch wat voeten in de aarde gehad. De effecten van het stoppen op haar lichaam en geest waren intens, maar de reactie van haar omgeving was voor Evi het hardst schrikken. Een herkenbaar verhaal voor velen, zo blijkt. Laat dat nu net de kracht van de show zijn: een voorstelling écht voor iedereen. Een geheelonthouder herkent zichzelf moeiteloos in Evi’s verhaal en voelt zich gesterkt in zijn beslissing. Terwijl iemand die af en toe drinkt bewuster en meer geïnformeerd dan ooit tevoren de zaal zal verlaten. Dat laatste is voor Evi een zeer belangrijk aspect: de onwetendheid. “Ik ben niet anti-alcohol. Persoonlijk vind ik dat elke volwassene zelf moet beslissen wat ie in z’n lichaam stopt. Maar ik vind het wel jammer dat we zo slecht geïnformeerd zijn over alcohol en dat er zo’n groot taboe rust op niet drinken. ‘Sinds ik niet meer drink’ is een voorstelling voor iedereen die van een drankje houdt of juist niets daarvan moet hebben. Ik probeer op een luchtige en informatieve manier een blik te werpen op de zin en onzin van alcohol. Ik wil de mensen niet bekeren, wie wil mag zelfs z’n glaasje meenemen in de zaal (lacht), maar wel doen nadenken over het gebruik van drank. Als ik de reacties van pers en publiek mag geloven, is die missie geslaagd.”

In 2022 en 2023 trok Evi Hanssen doorheen Nederland met de theatertournee, waar ze talloze lovende reacties mocht genieten. Onze noorderburen noemen deze vorm van optreden een college-theater, een concept dat hier nog onbekend is. De voorstelling is doordrenkt van interactie, grappige en informatieve video’s, leuke liedjes en dansjes. Evi huppelt vrolijk van links naar rechts, maar zoals de naam doet vermoeden, staaft ze haar beweringen ook met grafieken, cijfers en wetenschappelijk onderzoek. (PADI)

Info en tickets via owlabrugge.be