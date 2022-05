Evi Hanssen geeft eerste interactieve lezing rond haar succesvolle boek ‘Sinds ik niet meer drink’ in Wevelgem

Evi Hanssen, de veelzijdige radio- en tv-presentatrice die twee jaar geleden ook debuteerde als schrijfster met ‘Ergens onderweg’, komt op dinsdag 24 mei naar het Wevelgemse CC Guldenberg. Daar geeft ze met haar eerste interactieve sessie toelichting bij haar recent verschenen, succesvolle boek ‘Sinds ik niet meer drink’. Gedurende 500 dagen hield Evi een dagboek bij, waarin ze openhartig en honderduit vertelt over de kwellingen en beproevingen die ze als geheelonthouder, wat ze nog steeds is, op haar pad tegenkomt.

Vanuit een verlangen naar controle, soberheid en een gezonder leven, besliste Evi Hanssen een tijdje geleden om geen druppel alcohol meer te drinken. Achteraf gezien was het best een pittige uitdaging, waarvan Evi de ervaringen van meer dan 500 dagen bijhield in een dagboek. Een sterke samenvatting van de vele, openhartige verhalen en ervaringen werden gebundeld in ‘Sinds ik niet meer drink’, een boek dat Evi recent uitbracht bij Uitgeverij Horizon en wat uitvoerig aan bod kwam in de media. “Mijn keuze om de geestrijke dranken een tijdje af te zweren, had niet alleen fysieke gevolgen, het had ook een opmerkelijk resultaat op bepaalde vriendschappen. Het beïnvloede mijn relatie, maar ook mijn zelfbeeld en werk”, zegt Evi Hanssen, die nog steeds vriendelijk bedankt voor alcohol.

In het verlengde van het boek zorgt Evi met een ludieke, grappige, ontroerende interactieve lezing rond ‘Sinds ik niet meer drink’ voor een mooie extra. “Ik ben heel benieuwd of de mensen die komen luisteren zich ook effectief gaan herkennen in wat ik met hen deel en hoe ik een leven zonder alcohol ervaar. Voor mij was en is het iets uniek, waarover ik graag nog eens wil vertellen en dan is zo’n ontmoeting een mooie kans. Ik kijk uit naar dinsdag 24 mei om 20 uur en vooral naar mijn bezoek aan Wevelgem. Zij hebben de primeur, want het is mijn eerste interactieve lezing rond het boek en mijn ervaringen als geheelonthouder. Wie mij kent, weet dat ik altijd probeer om het publiek op een interactieve manier te betrekken. Ik ga zeker polsen of er nog mensen in de zaal zitten die herkennen wat ik vertel of die hetzelfde hebben meegemaakt.” (PADI)

Deuren openen om 19 uur, start om 20 uur. Eén ticket kost 8 euro. Vooraf bestellen op www.wevelgem.be/webshop