Everzwijn bezorgt MENT-presentator Mathieu De Blauwe de schrik van z’n leven én .. een kapotte auto in Zuid-Frankrijk

Het moest een onbezorgde vakantie worden na maanden van keihard werken… met vrouw en kindje naar Zuid-Frankrijk, gezellig met de auto. “Plots kwam iets uit het niets, het was zo gebeurd”, zegt MENT-presentator Mathieu De Blauwe uit Roeselare nog steeds wat beduusd om wat gebeurde en het vakantiegevoel vergalde. Vandaag – vrijdag 5 augustus – viert Mathieu zijn 37ste verjaardag. Hopelijk kan hij zijn zorgen toch een beetje opzij plaatsen én genieten.

“Op de terugweg na rustig iets eten in Aix en Provence richting onze vakantiewoning liep het fout. Plots liep het everzwijn voor onze auto. Die kwam ‘uit het niets’. De auto wordt naar België gerepatrieerd. We kregen in Frankrijk gelukkig een vervangwagen. Maandag had ik normaal live-uitzending bij MENT, we zijn dan terug en regelen alles… Amaryllis Temmerman vervangt me. Ik heb lieve collega’s’.”

Ook in ons land komen ongevallen met everzwijnen vaker voor dan wordt gedacht. In 2019 kwam een bestuurder in Heusden-Zolder in aanrijding met een groep van 40 everzwijnen die een grote drukke weg overstaken. Hij reed er 19 aan. Hoe zit het met je verzekering als je een everzwijn aanrijdt? Met een hond is het ‘gemakkelijk’, dan wordt de eigenaar opgespoord en kan deze verantwoordelijk zijn. Everzwijnen hebben natuurlijk geen ‘baasje’. Wie een everzwijn aanrijdt is dus zo goed als altijd diegene die voor de schade mag opdraaien. Tenzij met een omniumverzekering uiteraard… (PADI)