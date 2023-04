Eventzaal Owla viert éénjarig bestaan met een heus feestweekend

Dit weekend bestaat Owla één jaar en dat vieren de uitbaters met een weekend vol evenementen en een zeer divers aanbod. Zowel vrijdag, zaterdag als zondag kan je er terecht voor muziek, dans en feest.

Owla staat er stilaan om bekend om de grootste kleppers uit de Vlaamse showbizz naar Brugge te halen. Onder meer Natalia, Camille, Willy Sommers en Soulsister passeerden er de revue. En ook in de komende weken en maanden staan er verschillende grote namen op het podium: Stan Van Samang, Guy Swinnen, Jaap Reesema en natuurlijk het grote zomerspektakel Owla Showtime met ronkende namen als Helmut Lotti, Johnny Logan en Liliane Saint-Pierre. Dit weekend bestaat Owla één jaar en dat vieren ze met een zeer gevarieerd aanbod aan optredens en events. Vrijdagavond 28 april is er “The Birthday Party” met optredens van onder meer Wim Soutaer, Charles Van Domburg en aansluitend een dj-set van Bjorn Verhoeven (Radio Nostalgie).

Op zaterdagavond staat de grote comeback van The Dinky Toys op het programma. Er staat dit jaar voor het eerst sinds 2017 een grote zomertournee gepland en die komen ze aftrappen in Owla Brugge. In de jaren ‘90 stond de popgroep, onder leiding van Coco Jr., garant voor legio zomerhits: ‘My day will come’, ‘I can’t keep my hands off you’ en ‘Declaración de amor’… Die hits komen ze dit weekend dus nog eens tot leven wekken dankzij hun wervelende live-reputatie.

Ook David Vandyck is dezelfde zondag van de partij. © PADI

Op zondagmiddag staat de maandelijkse afspraak op zondagmiddag, voor een namiddag vol meezingers en amusement. Deze zondag kan je er onder andere Wendy van Wanten, Bart Kaëll, David Vandyck en Micha Marah aan het werk zien. (PADI)

Alle info over het Owla feestweekend viawww.OWLABRUGGE.be