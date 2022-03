Eventor en Blue Sky Concerts organiseren ‘Ostend Kids Festival’ op zondag 10 juli in de Aceg Wellington Hippodroom in Oostende

“Tomorrowland voor de kids komt naar de Aceg Wellington Hippodroom in Oostende”, riep zanger Filip D’haeze van Swoop naar de ruim 250 kinderen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege OLGO uit de Gerststraat in Oostende die present waren op het persmoment.

“Nu zijn jullie met 250, maar op zondag 10 juli moeten er hier 5.000 enthousiaste kids staan”, zegt Filip verder. Olivier Orlans (Eventor) en Niko Geldhof (Blue Sky Concerts) willen jaarlijks een groot kinderfestival organiseren op de site van de Wellington. De eerste editie van het ‘Ostend Kids Festival’ is er alvast één met heel wat klinkende namen. Om 10 uur openen de deuren. Het onthaal en de presentatie wordt verzorgd door Poot & Vijverman. Tussen 12 en 13 uur is er een optreden gepland van #LikeMe, gevolgd door Zumba for kids met Filip D’haeze. Rond 14 uur staat Camille geprogrammeerd. Daarna zijn Whoppie & Floppie van de partij. Deze twee konijnen met een West-Vlaamse tongval brachten al in drie musicals van Music Hall de vrolijke noot. Nu komen ze in primeur af met hun eigen show om de kinderen te entertainen met liedjes en verhaaltjes. Whoppie & Floppie alias Michaël Zanders uit Oostende en Charline Catrysse uit Nieuwpoort zijn ook naast het podium goede vrienden en dat straalt volledig af op hun donzige alter ego’s op het podium. Rond 16 uur is het terug Zumba for kids met Filip D’haeze en dochter Kythana. Zij brengt ook haar eerste single. Omstreeks 17 uur is er een half uur optreden van K3. Eén uur later wordt ‘Ostend Kids Festival’ afgesloten.

Filip D’haeze van Swoop voor enthousiaste jongeren. © PADI/Daniël

Er is eveneens randanimatie voorzien, én ook kinderdisco, springkastelen, kermisattracties, bungee-trampolines, kindergrime, food- en drinkstanden. Er komt een groot podium op de piste, waar fans plaats kunnen nemen in de grote tribune van de hippodroom of kunnen rechtstaan voor het podium. (PADI)

De leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege uit Oostende waren van de partij. © PADI/Daniël

Eén ticket voor een volledige dag kost 28 euro. Tickets kan je bestellen via www.blueskyconcerts.be of www.ostendkidsfestival.be.

Kythana zal op zondag 10 juli haar eerste single voorstellen. © PADI/Daniël