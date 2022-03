Estée Sinnaeve uit Langemark: “Wàt een mooie show van K3! Je moet zeker komen kijken!”

Vandaag stond K3 op het podium van het Trixxo Theater in Hasselt voor de première van hun nieuwe show ‘Kom Erbij!’ Dit is de eerste show sinds Julia de groep terug vervolledigde, en dus voor haar de eerste grote K3-show. Op slechts 19-jarige leeftijd spat ze al van het podium. Wat je kan verwachten is een mix van nieuwe en oude hits, met vriendschap, humor en veel spektakel. De show toert door Vlaanderen van maart tot met mei, en verhuist vervolgens naar Nederland.

Marthe en Hanne krijgen hulp van hun vriend Max om Julia welkom te heten bij K3. Om dat te doen slagen, hebben ze ook de hulp nodig van het publiek. Want Julia mag het natuurlijk niet weten. Ze willen haar immers verrassen met een heuse welkomstparty.

“Ik ben enorm blij om aan deze tour te beginnen”, zegt Julia. “Ook een beetje zenuwachtig, want het is natuurlijk de eerste keer dat ik in zo’n grote show mag staan. Maar ik weet zeker dat wanneer ik het publiek vol enthousiaste fans zie zullen mijn zenuwen plaats maken voor plezier.” Marthe: “Ik kan niet wachten om deze shows in onze nieuwe bezetting als K3 te spelen. Het voelt toch allemaal een beetje spannend en nieuw aan.” Hanne: “Het is eindelijk weer tijd om al onze fans te zien. Het voelt al zo lang geleden. Ik kan niet wachten.”

© Studio 100

Estée Sinnaeve uit Langemark was één van de aanwezigen in Hasselt. “Wàt een mooie show”, reageerde ze. “Het is ook een show waar je eens kan lachen. Als trouwen K3-fan ken ik alle liedjes. Het is dus ook leuk dat je kan meezingen. Het is heel mooi in elkaar gestoken”, zegt de tienjarige K3-fan. (PADI)

Verdere shows: zaterdag 5 en zondag 6 maart, Trixxo Theater Hasselt – 2, 3, 5, 6 en 7 april, Capitole in Gent – 21 en 22 mei, Kursaal Oostende – 26, 27, 28 en 29 mei, Stadsschouwburg Antwerpen.