Erik Van Looy trekt met zijn theatershow ‘Verslaafd!’ naar Gent en Antwerpen, maar hij stopt ook in Oudenburg, Brugge en Izegem

Erik Van Looy gaat in 2022 de hort op met zijn eerste eigen theatershow ‘Verslaafd!’, waarin hij openhartig vertelt over de verslaving waar hij al heel zijn leven mee worstelt: zijn verslaving aan…filmsterren. Dat de sympathieke regisseur-presentator dit nieuwe avontuur met de nodige ambitie aanvat, is duidelijk. Aan de reeds indrukwekkend ogende speellijst werden nog een show in Capitole Gent op zondag 5 juni en een thuismatch op zondag 12 juni in Stadsschouwburg Antwerpen toegevoegd. Daarnaast houdt Erik ook halt in West-Vlaanderen, namelijk in Oudenburg, Brugge en Izegem.

Sappige verhalen, gekke grappen, geweldige filmpjes,…‘Verslaafd!’ is het ideale recept om echt álles te weten te komen over Erik, zijn films, zijn vaak waanzinnige ontmoetingen met filmsterren en…de smaak van haarlak!

Erik Van Looy kennen we al seizoenen lang als de goedlachse, flamboyante en aantrekkelijke presentator van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Door zijn grenzeloze populariteit als quizmaster (en zijn indrukwekkende modellencarrière v@oor een niet nader genoemd Belgisch schoenenmerk) zouden we haast vergeten dat hij één van de meest succesvolle regisseurs van het land is en al zijn hele leven passioneel verslaafd aan cinema en filmsterren.

In ‘Verslaafd!’ vertelt Erik met veel humor over de eerste 60 jaar van zijn roemrijke filmverleden. Over de supersterren die hij mocht interviewen voor ‘De Laatste Show’, zijn verrassende relatie met Koning Albert, Koningin Paola en Yasser Arafat, zijn filmklassiekers waarin Koen De Bouw (5 keer), Jan Decleir (3 keer) en de chihuahua van Mickey Rourke (1 keer en nooit meer) een voorname rol speelden, zijn levensbedreigende honger tijdens een etentje met de vrouw van Tom Cruise én over die keer dat hij met de naakte cowboy van The Village People om drie uur ’s morgens in een Antwerpse hotelkamer zat.

Praktisch: Zondag 5 juni om 20 uur in Capitole Gent, zondag 12 juni om 20 uur in Stadsschouwburg Antwerpen. Erik komt eveneens op vrijdag 25 maart om 20 uur naar Ipso Facto in Oudenburg, vrijdag 15 én zaterdag 16 april naar Stadsschouwburg in Brugge, en op donderdag 5 mei naar De Leest in Izegem

Tickets & info: erikisverslaafd.be – Op zondag 3 april is Erik Van Looy tussen 10 en 12 uur te gast in het programma van Herbert op MENT TV, waarin hij praat over zijn theatershow.