Erik Goossens vervangt Walter Damen in ‘Assisen IV- De Sterrenmoord’

Theater Uitgezonderd. en advocaat Walter Damen hebben in de beste verstandhouding beslist om de bekende strafpleiter te vervangen in de cast van Assisen IV, De Sterrenmoord. Acteur Erik Goossens zal de rol van Procureur vertolken. Assisen IV, De Sterrenmoord gaat in première op 18 juni in Theater Elckerlyc te Antwerpen.

Walter neemt met pijn in het hart maar ook vol bewondering afscheid van deze getalenteerde groep: “Ondanks het feit dat James Cooke naar mijn aanvoelen de vraag op het juiste moment stelde, heb ik toch moeten vaststellen dat dit niet combineerbaar is met mijn werk als advocaat. Ik ben op mijn limieten gestuit qua werk en hetgeen ik er kan bijnemen. Op dat moment moet je eerlijk zijn met jezelf en je collega’s voor wie ik enorm veel respect heb. Het is een wonderlijk beroep en ik heb enorm genoten van de professionaliteit en intensiteit waarmee deze productie wordt aangepakt. Van mij krijgen ze allemaal nu al een staande ovatie en ik ben er met plezier bij op de première.”

Producenten James Cooke & Bob Jennes kunnen alleen maar respect opbrengen voor de beslissing van Walter. “Je voelde dat het zware repetitieschema steeds moeilijker haalbaar was voor Walter. Hij is een op en top professional in alles wat hij doet en wou ook deze rol volledig naar zijn eigen stijl kneden. We hebben alleszins veel bijgeleerd van hem tijdens de repetities over hoe het er in een echte assisenzaak aan toe gaat en ook het script is nu tot in de puntjes uitgewerkt door hem. Zo blijft hij voor altijd een onderdeel van deze productie. We willen hem dan ook oprecht bedanken voor alle mooie en leerrijke momenten van de afgelopen weken.” aldus James.

“We hebben ons ook wat laten leiden door een ongelofelijk wederzijds enthousiasme en zin om dit te doen waardoor de realiteit wat ondersneeuwde. Erik en Bieke gaan dit geweldig doen. Ik had wellicht ook beter naar mijn vrouw geluisterd die me had gewaarschuwd voor de zwaarte van die rol”, knipoogt Walter nog.

Een waardige vervanger vinden voor de rol van Procureur is geen sinecure. “En toen dacht James aan acteur Erik Goossens”, zegt Bob Jennes. “Ten huize Goossens-Ilegems wordt Assisen toch al geademd nu Bieke Ilegems de rol van advocate op zich genomen heeft”. Erik was onmiddellijk bereid om in de bres te springen en kon gelukkig zijn drukke agenda vrijmaken. “Het is volgens mij één van de grootste uitdagingen van mijn leven om deze rol tot leven te brengen tegen de première van 18 juni. Ik stond elke morgen al op om 5u, vanaf nu zal het om mijn tekst te leren zijn. Ik heb ook met Walter gesproken en hij heeft me enkele tips gegeven. En het gaat zo fijn zijn om op scène het verbale gevecht met mijn vrouw aan te gaan en te strijden voor elke stem van het publiek. I’ll see you in court…”, lacht Erik nog. “Voor mij is het zeer belangrijk dat er chemie is tussen de twee protagonisten die het gevecht aangaan. Je moet in de zaal de spanning tussen beide kampen kunnen voelen. In dat opzicht ben ik zeer blij dat Erik heeft toegezegd, want waar is de chemie groter dan tussen man en vrouw?” zegt James nog. Met deze voorstelling staan Erik en Bieke opnieuw sinds lang weer samen op het theaterpodium. Eerder waren ze te zien in diverse succesvolle voorstellingen onder regie van Stijn Coninckx. En in 2014 werd het koppel nog eindwinnaar van het televisieprogramma Dansdate. (PADI)

Vanaf 17 juni tot en met 3 juli in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Info en tickets: www.uitgezonderd.be