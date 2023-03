Erik Goossens en Bieke Ilegems staan opnieuw lijnrecht tegenover elkaar in het spannende ‘Assisen V – De Pizzamoord’

Na vier theatervoorstellingen en drie interactieve online edities, kon een vijfde jubileumeditie niet uitblijven. Het theaterpubliek beslist vanaf 19 mei 2023 weer over het lot van de beklaagde, en dit in ‘Assisen V – De Pizzamoord’. “Never change a winning team”, Frank Van Laecke en Peter Römer schreven het scenario en staan elke keer opnieuw garant voor een spannende strafzaak, waarin iedereen uitkijkt naar de ontknoping op het einde van de voorstelling. Backstage Producties zet opnieuw Bieke Ilegems als advocate De Vos en Erik Goossens als procureur des konings Van Daele lijnrecht tegenover elkaar in deze voorstelling. Met hun pleidooien proberen ze de gunst van het publiek te winnen, dat voor de gelegenheid fungeert als volksjury in deze strafzaak. Wie er nog meespeelt naast Bieke, Erik en Frans Maas als juryvoorzitter, dat houdt regisseur Jaak Lema nog even geheim tot op de castvoorstelling van ‘Assisen V – De Pizzamoord’.

Erik Goosens reageert alvast enthousiast op deze nieuwe voorstelling: “Assisen IV was voor mij een zeer grote uitdaging. Eens de premiere gepasseerd voelde mijn rol aan alsof ik al jaren voor de balie werkte. Op één of andere manier hebben assisen mij altijd aangetrokken. Vooral de eindpleidooien zijn voor mij iets groots.”

Procureur Van Daele (Erik Goossens) en advocate De Vos (Bieke Illegems) slijpen de messen en maken zich klaar voor een vijfde assisenzaak getiteld: De Pizza-moord. Op 18 juli 2020 wordt de flamboyante en beruchte radio-dj Vincent Boulanger, beter bekend als Vince Prince, vermoord teruggevonden. Toxicologisch onderzoek wijst uit dat hij om het leven werd gebracht door een vergiftigde pizza. Beklaagde Catherina Verhoeven, de zelfverklaarde buitenechtelijke dochter van Vince Prince, schreeuwt haar onschuld uit. Zij zocht enkel contact met het slachtoffer om hulp te vragen voor haar zieke moeder. En wat met de verongelijkte Waldemar De Cloet? Na het succes van Radio Nova heeft hij geen cent gezien, iets waar hij als medeoprichter zeker recht op had. Was dat reden genoeg om tot moord over te gaan? Kan advocate De Vos de jury aan het twijfelen brengen en hen van nieuwe inzichten overtuigen of weet procureur Van Daele de beklaagde door onverwachte plotwendingen in de val te lokken? Uiteindelijk beslist de jury over het lot van Catherina Verhoeven en die jury…dat bent u. (PADI)

Tickets en informatie: www.backstage-producties.be