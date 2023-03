Eric Van Looy haalt burgemeester Kristof Audenaert van Torhout uit zijn woning om naar z’n show te komen kijken

Woensdagavond stond Erik Van Looy voor een uitverkocht CC De Brouckere in Torhout met zijn zaalshow ‘Verslaafd’. Tijdens zijn show zat burgemeester Kristof Audenaert van Torhout niet in de zaal, maar de laatste 20 minuten van de show was de burgemeester er wél. Hoe dat kwam?

In ‘Verslaafd’ staat Erik stil bij zijn verslavingen aan Coca Cola, broodje préparé, broodje garnaalsalade én.. films. Tijdens de voorstelling die zo’n 90 minuten duurt vertelt Erik honderduit zijn levensverhaal, waarin de film centraal staat. Dit al van toen hij nog een kleine jongen was, later als puber, als achttienjarige, enz. In CC De Brouckere in Torhout sprak Erik vol lof over Torhout. “Ik wandelde zo’n uur door het centrum, genoot van een hapje in een zaak. Torhout is een mooie stad”, bekent Erik. Even later vroeg hij of de burgemeester er was, maar dat bleek niet het geval te zijn. Erik zei: “Hoe kan dat nu dat de burgemeester Kristof Audenaert hier niet is? Allez, wat ik breng is toch cultuur! Kent er iemand de burgemeester? Wie stemde er op de burgemeester én CD&V? Wie is er in ’t bezit van het telefoonnummer van de burgemeester?” Een mevrouw achteraan de zaal bleek over zijn telefoonnummer te beschikken en besloot een berichtje te sturen. De show ging verder en Erik vroeg plots aan die mevrouw: “Kon je al de burgemeester bereiken? Gaat hij afkomen? Wàt, hij wilt niet afkomen! Hoe kan dat nu?” Erik was wat ontgoocheld, maar bleef toch zijn show met een komische noot verder verzorgen.

Erik sloot af met YMCA-muziek en wat danspasjes. © gsm PADI

Even later was er plots beweging aan de deur. “Verliet er iemand misschien de zaal?”, vroeg Erik, terwijl hij in die richting keek. Helemaal niet, want de burgemeester kwam binnen. Er weerklonk luid applaus en Erik riep de burgemeester op het podium. “Ik was net thuis van drie helse dagen in Straatsburg. Het was een drukke periode”, bekent de burgemeester, die later toegaf dat hij nog helemaal niet in pyjama thuis zat maar altijd stand-by blijft. In een stad als Torhout kan er immers altijd nog iets gebeuren, waardoor de burgemeester moet uitrukken. Erik vond het geweldig dat de burgemeester was afgekomen. Hij zei met de glimlach dat al zijn ‘stemmers’ ook present waren. Hij nodigde de burgemeester uit om in de zaal plaats te nemen en dat deed de burgemeester ook. Helemaal op het einde vroeg Erik aan het publiek wat ze hadden bijgeleerd net zoals Piet Huysentruyt dat altijd doen op het einde van zijn uitzending ‘SOS Piet’. Iemand riep vanuit de zaal ‘dat we een toffe burgemeester hebben’. Dat was niet het antwoord dat Erik verwachtte, maar hij gaf toe dat Kristof Audenaert een sympathiek persoon is. “Een man met charisma”, glimlacht hij. “Maar we leerden hier ook bij dat je best nooit een remake maakt van je eigen film.” Na nog kort wat YMCA-muziek en enkele danspasjes verliet Erik de scène. (PADI)

Agenda Erik Van Looy: woensdag 29 maart, GC De Bunder in Moorslede – Donderdag 8 juni, Kursaal Oostende – www.comedyshows.be