Eric Marijsse (77): “Door m’n nieuwe single word ik links en rechts gevraagd, maar ik rij niet met de auto en dus kan ik mij niet verplaatsen”

Brasserie du Parc op het Marie-Joséplein in Oostende: we besloten na een persmoment in Kursaal Oostende om een hapje te eten én wie zat er daar? Eric Marijsse! “Dit is mijn vaste plek. Ik kom hier voor m’n ontbijt, vaak voor m’n middagmaal, want koken kan ik niet”, lacht Eric. Hij staat terug in de spotlights, want enkele weken geleden bracht zijn platenfirma een single uit die zo’n 25 jaar geleden moest uitkomen. “Ik Wil Je Niet Verliezen’, gaat natuurlijk over de liefde. Na de maaltijd zetten we ons bij Eric voor een korte babbel.

Erik heeft doorheen de vele jaren zowat alle watertjes doorzwommen in de showbizz. In 1967 ging hij van start als journalist bij het blad ‘Zondagmorgen’. Eén jaar later bracht hij zijn eerste single uit als zanger. Aansluitend richtte hij diverse eigen showbladen op, waaronder Hitorama, Popshop, Hitposter en Vedettenalbum. Tussendoor was hij ook actief als producer en manager van o.a. Ignace, William Rich en Mario Lan. Hij bleef ook zelf als zanger een hele reeks singles uitbrengen, die meermaals hoge noteringen behaalden in de Vlaamse hitlijsten.

“Momenteel gaat het heel goed met mij, dankjewel”, glimlacht Eric. “25 jaar geleden was ik slechter, nu mag ik niet klagen. Er kwam inderdaad een single uit op vraag van m’n platenfirma. Het is een liedje dat al 25 jaar geleden werd opgenomen, maar toen werd ik ziek. Ze vroegen om het nu uit te brengen. Ik gaf mijn goedkeuring. Drie weken geleden kwam die single uit. Ik word links en rechts gevraagd om langs te komen, maar ik kan nergens naartoe want ik rij niet met de auto. Heb ik iemand om mij te brengen, dan is dat geen probleem maar zonder auto is dat wel een probleem hé.”

Eric nipt aan zijn biertje, net na een smakelijke maaltijd. “Ik werkte altijd samen met Ignace Baert uit Deerlijk. Hij schreef altijd m’n muziek. Na al die jaren zijn we nog steeds goede vrienden. Er gaat geen week voorbij zonder dat we elkaar telefonisch horen. Ignace kon het op muzikaal vlak verder hebben gebracht, maar bon… dat is verleden tijd hé! Ik werkte ook ooit samen met Nederlanders, waaronder Kees Vermeulen. Ik had er drie hits mee. Van hun hit ‘Boer Harms’, maakte ik ‘Ik ben een Belg’ en ’t was bingo. Nu kwam ‘Ik Wil Je Niet Verliezen’ uit, natuurlijk een lied over de liefde. Of er nog songs volgen? Dat weet ik niet. Ik word op 2 augustus 78 jaar. Binnen twee jaar ben ik 80, dan geef ik een groot feest. Ik ben nu bezig met van alles, zoals een boek schrijven. Vroeger was ik in het dagelijkse leven journalist en dat blijft mijn passie. Schrijven vind ik zalig. Of het een pikant boek zal worden? Euh, er zullen veel dingen in staan die nog niemand weet…. Ik vertoefde immers jarenlang in de muziekwereld. Ik weet veel, zag veel…” (PADI)

De single werd uitgebracht door D&V en voor streaming én download beschikbaar bij alle gekende portals.