Eric Flanders staat 35 jaar op het podium: “Vroeger was het nog slechter voor artiesten dan nu”

Eric Flanders staat 35 jaar op het podium. De zanger uit Puurs geeft toe dat het nu als zanger niet gemakkelijk is, want er zijn maar weinig tv- en/of radioprogramma’s waar een artiest een nummer kan voorstellen. Maar als hij kijkt naar zijn beginjaren, dan moet hij bekennen dat het ‘vroeger nog slechter was voor de artiesten dan nu’. Eric blijft het zingen combineren met een vaste job bij Duvel in Breendonk. Zijn jongste single heet ‘Passie’.

Hoe kwam je terecht in de muziekwereld?

Eric: “In 1987 zette ik mijn eerste stappen, zonder enige kennis van de showbizz. Maar van jongs af aan had ik interesse in de muziek. Mijn ouders hielden dat tegen. Ik moest eerst een diploma behalen en daarna mijn legerdienst doen. Mijn papa beloofde een auto en dan moest ik gaan werken. Ik volgde zijn raad op, ging werken en kreeg dus ook een auto. Zonder dat mijn ouders het wisten, reed ik op een bepaalde dag echter eens naar een opnamestudio in Heist-op-den-Berg. Ik ging zoeken en vroeg aan de mensen in de straat waar er een opnamestudio was. Ik ben daar binnen gesukkeld. Jos Jordens alias Jo Dens was daar muziek aan het opnemen. Ik vroeg aan Jos of hij voor mij iets wilde schrijven, maar ik bemerkte dat hij twijfelde. Ik vertrok naar huis, zonder dat ik wist dat er iets ging gebeuren. Enkele weken later zat ik boven in bad en beneden rinkelde de huistelefoon. Mijn papa nam op en ’t was Jo Dens die zei dat hij een liedje voor mij had gecomponeerd. Zo ging de bal aan het rollen. Mijn eerste plaatje heette ‘Zomer aan zee’. Ik heb mijn microbe verder blijven verder zetten. Mijn ouders waren niet boos. Ze begrepen wel dat ik eens een vinylplaatje met mijn stem erop wilde hebben. Ik had geluk, want met mijn eerste plaatje werd ik uitgenodigd door Luc Delaet van Radio2 voor zijn programma ‘Met de deur in huis’. Hij draaide mijn plaatje. Zo bleef ik verder doen en nu zijn we al 35 jaar verder. In al die jaren bracht ik vijf albums uit, één mini-cd van ‘Eric Flanders zingt Joe Harris’ en ongeveer 50 singles.”

Dat is niet je vaste job?

Eric: “Neen, ik heb mijn zingen altijd gecombineerd met mijn vaste job. Ik werk als expeditie manager bij de brouwerij Duvel-Moortgat in Breendonk. Mijn muziek valt perfect te combineren.”

Je staat 35 jaar op het podium. Was het vroeger beter als artiest of is door de moderne technologie het nu beter geworden om als artiest iets op te nemen en uit te brengen?

Eric: “Vroeger was het nog slechter dan nu. Dan hadden we enkel Radio2 en vrije radio’s, nu is er MENT TV. Later kwam Tien-om-te-Zien waar ik te gast was. Dan viel TOTZ weg, nu hebben we inderdaad gelukkig MENT TV. We zijn blij met dat stukje muziekmedia dat nog bestaat. Je hebt nu vooral sociale media en dus moet je er als artiest ook meer mee bezig zijn. Ik moet mij daarop toeleggen. Belangrijk is eveneens het publiek en de mensen rondom je heen. Fans die zaken van je posten. Daar moet je als artiest aandacht voor hebben en dat ook delen. Ik zeg altijd: door te delen bereik je velen…”

Je hebt een nieuw nummer. Wat houdt ‘Passie’ in?

Eric: “Dat is geen cover, wel een totaal nieuw liedje, geschreven qua muziek door Joes Brands, de tekst door Geert Vanloffelt van De Geest. Een half jaar geleden bracht ik de single ‘Alice’ uit. ’t Is met hetzelfde team dat ik nu dit liedje uitbracht. We praten over zoveel dingen. Die verhalen bleven in het achterhoofd van Geert hangen en zo kwam die nieuwe song tot stand. Ik ben heel tevreden met die tekst.”

Je treedt vaak op in West-Vlaanderen.

Eric: ‘Inderdaad, ik weet niet hoe het komt, maar ik treed vaak op in West-Vlaanderen. Ook Oost-Vlaanderen en Brabant zijn plaatsen waar ik vaak kom om te zingen, maar in Limburg ben ik dan precies niet zo sterk in trek.”

Vier je 35 jaar op de bühne?

Eric: “Op muzikaal vlak zeker en vast. Qua een feest wacht ik nog omwille van het Covid-probleem. Ik organiseerde ieder jaar een fandag, maar dat kon twee jaar door corona niet doorgaan. Dan mocht ik telkens 200 mensen ontvangen op een smakelijk etentje en ook een optreden. Ik heb een pak nieuwe nummers klaar, zodat ik dat misschien op een cd kan plaatsen, gecombineerd met een concertje. Weet je, het is al tien en vijf jaar geleden dat ik mijn laatste albums uitbracht. Door corona gooide dat wat roet in het eten qua die fanbals, maarja… we zien wel wat de toekomst brengt.” (PADI)

Info of boekingen: 03 664 51 41 (VDM Produkties) – info@vdmprodukties.be