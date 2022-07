Epische ceremonie onthult het gloednieuwe themaland Marvel Avengers Campus in Disneyland Paris voorafgaand aan de grote opening op 20 juli 2022

Disney CEO Bob Chapek lanceerde met Disneyland Paris President Natacha Rafalski deze epische ceremonie. Adil El Arbi, Brie Larson, Pom Klementieff, Iman Vellani, The Black Eyed Peas, en vele anderen ontdekten in avant-première dit nieuw langververwacht universum. Om de opening te vieren speelde DJ The Avener een memorabele DJ set, terwijl 14 Marvel Super Helden een buitengewone show opvoerden met drones en vuurwerk, speciaal voor de gelegenheid ontworpen.

Het voorbije weekend kwamen ’s werelds sterkste Super Helden samen voor de inwijding van Marvel Avengers Campus tijdens een epische ceremonie in Disneyland Paris. Iron Man, Spider-Man, Captain Marvel en Captain America hebben samen met The Walt Disney Company CEO Bob Chapek, Disneyland Paris President Natacha Rafalski en “Captain Marvel” actrice Brie Larson, het nieuwe themaland onthuld. Marvel Avengers Campus opent zijn deuren voor bezoekers vanaf 20 juli 2022. Er waren veel emotionele momenten tijdens deze epische ceremonie en zowel Bob Chapek als Natacha Rafalski namen het woord: “Onze Imagineers, Marvel Studios teams en alle betrokkenen hebben zichzelf echt overtroffen om dit actiegevulde themaland Avengers Campus in Disneyland Paris te realiseren”, aldus Chapek. “Ik denk dat onze gasten versteld zullen staan van de details en creativiteit in Avengers Campus, terwijl ze een nieuwe wereld verkennen en er deel van gaan uitmaken. Dit is zo’n geweldig jaar voor Disneyland Paris. In maart begonnen we met het vieren van onze 30e verjaardag en nodigden we onze gasten uit om samen een nieuw tijdperk in te gaan. Als onderdeel van deze geweldige mijlpaal voor ons resort, is Marvel Avengers Campus een belangrijke stap vooruit in de uitbreiding van het Walt Disney Studios Park en onze algehele transformatie. Marvel Avengers Campus biedt originele verhalen en een unieke meeslepende ervaring.”

Natacha Rafalski, de President van Disneyland Paris kondigde ook plannen aan om 20.000 alledaagse Helden, waaronder gezondheidsmedewerkers evenals kinderen en gezinnen die magie het meest nodig hebben, te eren door hen uit te nodigen om als één van de eersten Avengers Campus te ervaren gedurende dit jaar. De Amerikaanse actrice Brie Larson, bekend van haar rol als Captain Marvel, een rol die ze opnieuw neerzet in één van de nieuwe attracties AVENGERS ASSEMBLE: FLIGHT FORCE, vertelde dat ze het geweldig vond om deel uit te maken van de première van Marvel Avengers Campus in Disneyland Paris. Ze voegde eraan toe hoe bijzonder het is dat deze verhalen een plek hebben waar ze tot leven komen. Ze startte samen met Captain Marvel, Captain America, Spider-Man, Iron Man, Bob Chapek en Natacha Rafalski de reactor om het themaland van stroom te voorzien.

Meer dan 1.200 genodigden ervaarden Marvel Avengers Campus na de inwijding als één van de eersten. Brie Larson en Pom Klementieff werkten voor het eerst samen met Iron Man en Captain Marvel in de supersnelle achtbaan Avengers Assemble: Flight Force. In de tussentijd hielpen Adil El Arbi, regisseur van Ms. Marvel en Iman Vellani, Ms. Marvel zelf, bij het vangen van uit de hand gelopen Spider-Bots in Spider-Man W.E.B. Adventure, Adil El Arbi trainde daarna nog zijn heldenvaardigheden in het Training Center samen met Spider-Man. Verzameld rond de Quinjet voor de grote finale, eindigde de avond met 500 drones die verschillende kleurrijke Avengers-iconen vormden in de lucht, begeleid door Doctor Strange zelf. Hij verzamelde er ook de rest van de Avengers op de daken van Avengers Campus. De avond werd afgesloten door DJ The Avener die een speciale DJ set voorstelde onder de Quinjet.

AvengersCampusParis DisneylandParis30 Avengers Campus in Disneyland Paris is door Tony Stark zelf gecreëerd om de volgende generatie helden te ontdekken, rekruteren en trainen. Voor de eerste keer kunnen rekruten een actieve rol spelen naast de Avengers. Voor de eerste keer zullen bezoekers opgeroepen worden om hun eigen verhaal ter creëren met interactie van de Avengers. Om dit te realiseren, hebben Walt Disney Imagineering teams over de hele wereld samengewerkt met de teams die de Avengers films, televisieseries en strips tot leven hebben gebracht. Samen hebben ze een gloednieuwe plek in het Marvel multiversum ontworpen en gecreëerd voor ieders innerlijke held. Of ze nu al lang Marvel fans zijn of nieuw zijn in de Superhelden wereld, zodra ze Avengers Campus in Disneyland Paris betreden, wordt iedereen een held! Stel je voor dat je Spider-Man helpt op een missie waarbij je zelf spinnenwebben kunt lanceren. Of de aarde op hoge snelheid redt van een intergalactische dreiging samen met Iron Man en Captain Marvel. Bezoekers kunnen ook trainen met Okoye en de Dora Milaje of Black Widow zien vechten tegen kwade krachten en uiteraard kan er worden gedanst met The Guardians of the Galaxy en nog veel meer. Rekruten krijgen de kans om zich te kleden als enkele van hun favoriete Super Helden tijdens een meeslepende winkelervaring, en natuurlijk om te eten als de Avengers met een verscheidenheid aan heerlijke zoete en hartige specialiteiten die verkrijgbaar zijn in de PYM Kitchen, Stark Factory en vele andere eetgelegenheden.

Actie, onder andere op de daken, en heldhaftige ontmoetingen met onder andere Spider-Man, Iron Man, Black Panther, Captain Marvel, Black Widow, Thor en Loki, rekruten krijgen de kans om in het Marvel universum te duiken. Sam Wilson ook gekend als Captain America, Ant-Man en The Wasp, Okoye et les Dora Milaje van Wakanda zullen voor het eerst verschijnen in Disneyland Paris. Ook zijn er ontmoetingen met Spider-Man, Iron Man of Captain Marvel in een nieuw gebouw dat speciaal is ontworpen voor Avengers Campus in Disneyland Paris: het Hero Training Center. Voor de eerste keer in een Disney Park kan een “freeze frame” video gemaakt worden, met 27 Disney PhotoPass™ camera’s die de ontmoetingen met Captain Marvel of Iron Man op een onvergetelijke manier vastleggen. Deze speciale ontmoetingen zijn in de Parken te reserveren via de Disneyland Paris app. Nieuwe rekruten van alle leeftijden kunnen tijdens hun interactieve bezoek Superhelden ontmoeten. Ze zien Thor zoeken naar rekruten die het waard zijn om Mjölnir, zijn krachtige hamer, op te tillen. Rekruten kunnen trainen met de trouwe beschermers van Black Panther, de Dora Milaje, en leren hoe ze Warrior Allies van Wakanda kunnen worden.

Alleen in Disneyland Paris vinden bezoekers AVENGERS ASSEMBLE: FLIGHT FORCE, de droom van elke held en sensatiezoeker. In deze supersnelle achtbaan werken rekruten samen met niemand minder dan Captain Marvel en Iron Man. Iron Man is in deze attractie vertegenwoordigd door een Audio-Animatronic© figuur en is het allereerste Avenger Audio-Animatronics© figuur in een Disney Park. Rekruten kunnen met de twee Avengers meegaan op een supersnelle missie. Ze gaan aan boord van een ruimtevoertuig dat Stark heeft uitgerust met een zender dat de intergalactische dreiging weglokt van de Aarde. Minimale lengte vereist voor Avengers Assemble: Flight Force is 120 cm. De wereld redden kan ook leuk zijn als rekruten hun beste danspassen laten zien tijdens een interactieve dance-off met Star-Lord en Gamora van Guardians of the Galaxy. Bovendien zullen Black Widow en Black Panther samenwerken op de daken van Spider-Man W.E.B Adventure om Avengers Campus te beschermen tegen de gevaarlijke Taskmaster en zijn agenten. Spider Man zal nooit ver weg zijn om ze te helpen! Bij Gateway Portal kunnen ontmoetingen met Superhelden van Avengers Campus worden vastgelegd. F.R.I.D.A.Y., de beroemde kunstmatige intelligentie ontworpen door Tony Stark zelf, houdt een oogje in het zeil en verwelkomt de rekruten vanuit de gevel van het gebouw van Avengers Assemble: Flight Force, het Avengers hoofdkwartier. Ook controleert ze op bedreigingen en signaleert ze de aankomst van Avengers. De aanwezigheid van F.R.I.D.A.Y. in Disneyland Paris is een primeur voor Disney Parken. PYM kitchen is een innovatie wetenschapslab waar eten en drinken een verhaal vertellen. Net zoals Ant Man en The Wasp zogeheten PYM Particles gebruiken om te groeien en te krimpen, past PYM Technologies deze wetenschap toe op deelbare hapjes, inventieve voorgerechten en zoete lekkernijen. Rekruten kunnen bij dit buffetrestaurant genieten van items op ongebruikelijke schaal, waaronder gigantische deelbare pretzel sandwiches, hotdogs, hamburgers, cakes en kleine versies hiervan voor degenen die alles willen proberen.

SPIDER-MAN W.E.B. ADVENTURE is een nieuwe attractie in Disneyland Paris waar rekruten van alle leeftijden webslingerende superkrachten krijgen door een innovatieve technologie die speciaal voor deze attractie is ontworpen. De behulpzame Spider-Bots van Peter Parker hebben last van bugs en dupliceren zichzelf ongecontroleerd. Rekruten helpen Spider Man door hun eigen webben te slingeren en Spider Bots uit te schakelen. Dit avontuur begint in de Worldwide Engineering Brigade of Avengers Campus, ook bekend als W.E.B. Het is een werkplaats waar briljante uitvinders werken, die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Het doel is gewone mensen uit te rusten en in staat te stellen Superhelden te worden. In de workshop is het werk van Peter Parker en zijn team te zien, waaronder hun schattige Spider-Bots, robots die alles kunnen bouwen wat Superhelden nodig hebben. Door een speciale, innovatieve technologie die lichaamsbewegingen en gebaren herkent, slingeren spinnenwebben uit de polsen van rekruten wanneer zij hun handen uitstrekken, net als bij Spider-Man. Naarmate de W.E.B. Slinger voertuigen verder rijden en de missie vordert, blijven de Spider-Bots zich vermenigvuldigen waardoor ze steeds moeilijker zijn te verslaan. Aan het einde van de attractie kunnen rekruten zien hoeveel Spider-Bots ze als team hebben gevangen. Er is geen lengte vereiste voor deze attractie, waardoor ook jonge helden mee kunnen doen aan de actie. Jonge rekruten kunnen meteen deelnemen aan de actie.

Stark Factory is een quickservice-restaurant waar hongerige rekruten kunnen genieten van een kookshow met zelfgemaakte pizza’s, salades, verse pasta’s en vegetarische opties. Het kenmerkende dessert is een eerbetoon aan Thor, geïnspireerd door zijn favoriete lekkernijen zoals te zien is in de film Thor van Marvel Studios. Het restaurant was vroeger een werkplaats van Howard Stark, waardoor je nog resten terugvindt van eerdere S.H.I.E.L.D. activiteit. Daarnaast zijn er veel verrassingen te zien, zoals artefacten van Tony Stark en de indrukwekkende HulkBuster – het pak dat hij samen met Bruce Banner maakte voor de Hulk – die alleen te zien is in Disneyland Paris. De foodtruck W.E.B. – Worldwide Eating Brigade – wordt gerund door de uitvinders van de W.E.B. werkplaats en serveert een groot aanbod aan Aziatische noedels en ook kokosballen. De FAN-tastic Food Truck, de favoriet van Tony Stark, staat in de buurt geparkeerd en serveert New Yorkse hotdogs, waaronder veganistische worstjes, verschillende soorten sauzen en toppings, en met een cheesecake op een stokje als toetje. Avengers Campus is ook de thuisbasis van de Super Diner. Dit is een klein traditioneel Amerikaans restaurant dat Reuben sandwiches serveert, een kenmerkend Amerikaans recept gemaakt met cornedbeef, kaas, zuurkool en een hartige dressing, gegrild tussen sneetjes roggebrood.

De Mission Equipment boetiek is de plek waar je de nieuwste uitrustingen kan kopen. Hier vinden rekruten alles wat ze nodig hebben voor hun missie, met de nieuwste innovaties van W.E.B. – Worldwide Engineering Brigade – en technologieën van de Campus. W.E.B. accessoires zullen de ervaring van rekruten nog specialer maken. Spider-Man W.E.B. Adventure is namelijk de eerste attractie in Disneyland Paris waar ervaring aan boord veranderen met W.E.B. Tech accessoires, met extra krachten of een gepersonaliseerde mogelijkheden. Na aankoop van een W.E.B. Power Band krijgen rekruten toegang tot geavanceerde functies, zoals een multi firing web optie, terwijl ze vrijuit vechten tegen de losgeslagen Spider-Bots in Spider-Man W.E.B. Adventure.

Disneyland Paris biedt de ultieme MARVEL ervaring van zonsopkomst tot zonsondergang voor bezoekers die verblijven in Disney Hotel New York – The Art of Marvel. Het hotel dat opende in juni 2021 brengt de ervaring naar een hoger niveau met MARVEL verhalen die tot leven komen, met onder andere het Super Hero Station waar heldhaftige ontmoetingen met Captain America en Black Widow plaatsvinden (vanaf de opening van Marvel Avengers Campus) en de Hero Training Zone, een buiten sportveld waar gasten van alle leeftijden van kunnen genieten. Met 350 kunstwerken gemaakt door meer dan 110 internationale kunstenaars – waarvan 50 alleen zichtbaar in Disneyland Paris – is het één van de grootste publiekelijke collecties van MARVEL kunst ter wereld. W.E.B. Tech kan kracht in de attractie veranderen in de krachten van Spider-Man met elektrodynamische webben, Iron Man met repulsorexplosies en Doctor Strange met mystieke versterker. Elke held kan een vriendelijk hulpje gebruiken terwijl hij zijn buurt beschermt. Rekruten kunnen hun eigen Spider-Bot besturen en tegen tegenstanders vechten, met voorgeprogrammeerde gevechts- en verdedigingsvaardigheden. Wil jij je Spider-Bot naar een hoger niveau tillen? Met tactische upgrades verbeter jij de gevechtsvaardigheden van je Spider Bot. De upgrades zijn geïnspireerd op Iron Man, Black Widow en Black Panther, met nog meer opties in de toekomst. Geïnspireerd door Spider-Man zelf, wordt zijn elegante bril het accessoire dat zowel overdag als ‘s nachts kan gedragen worden. Ze bevatten 17 numerieke uitdrukkingen. Echte wetenschappers kunnen pronken met een uitgebreide collectie aan kleding en andere exclusieve producten die alleen verkrijgbaar zijn in Avengers Campus in het Walt Disney Studios Park.

Disneyland Paris zet zich in om de lokale gemeenschap te ondersteunen – inclusief alledaagse helden die het leven van anderen verbeteren, evenals kinderen en gezinnen die magie het meest nodig hebben. In totaal zullen er 20.000 mensen worden uitgenodigd om Marvel Avengers Campus gedurende 2022 te ontdekken, te beginnen met 1.200 gasten die dit weekend meededen aan de festiviteiten, waaronder medewerkers van Grand Hôpital de l’Est Francilien. Marvel Avengers Campus heeft tevens een grote positieve impact gehad op de werkgelegenheid. Na meer dan 450 vacatures te hebben gegenereerd, waarvan 2/3 voor lange termijn, bestaat zo’n 70% van het Campus Personeel uit diverse Cast Members uit het hele resort. Deze Marvel Avengers Campus Cast Members, ook wel Campus Personeel genoemd, hebben een speciale training gevolgd om ze te inspireren en te onderwijzen over het MARVEL universum, inclusief meeslepende trainingsoefeningen. Gasten van alle leeftijden worden ondergedompeld in de actie door middel van interactieve verhalen van hoog niveau, terwijl het Campus Personeel hen kennis laat maken met nieuwe verhalen en ze traint voor missies die plaatsvinden op de Campus. Walt Disney Imagineering Paris en Disneyland Paris Entertainment werkten opnieuw samen met meer dan 100 Franse en Europese handwerkers en verkopers om deze verhalen tot leven te brengen. Meer dan 2.700 bouwvakkers droegen bij aan het project, samen met 8.000 andere professionals uit een verscheidenheid aan industrieën en leverden een betekenisvolle bijdrage aan het lokale grondgebied. (PADI & Disney)

Geïnteresseerd? Surf dan vlug naar de website van Disneyland Paris voor méér informatie.