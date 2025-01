Entertainment Events Zwevegem zette Alides Hidding in de spotlights

Alides Hidding, de Nederlandse leadzanger van de populaire 80’s-groep Time Bandits, werd door Entertainment Events Zwevegem in de bloemetjes gezet tijdens een drie uur durend eerbetoon in Feestzaal ‘t Balladehof.

Via een praatavond met een select publiek werd zijn carrière chronologisch voorgesteld. Vanaf het prille begin met zijn solohit ‘Hollywood Seven’, de megahits ‘I’m specialized in you’ en ‘Listen to the man with the golden voice’ en het prachtige ‘Endless Road’ tot zijn samenwerking met producer Dan Hartman en de deelname aan ‘Beste Zangers’ in 2021. Uiteraard kwamen zijn samenwerkingen als singer-songwriter met Dana Winner, Barbara Dex, Yasmine en recent nog Christoff ruim aan bod. Ook enkele vergeten nummers en projecten uit zijn 45-jarige loopbaan passeerden de revue.

Na afloop kreeg hij enkele geschenken, met als kers op de taart de handgemaakte Carrière Award. Als grote verrassing voor Alides werd die uitgereikt door Zwevegems burgemeester Isabelle Degezelle. (PADI)