Entertainment Events praat met Frank Valentino, Ignace Baert én Eric Marijsse tijdens één gespreksnamiddag in Zwevegem

Bart Carteur van Entertainment Events uit Zwevegem is bekend voor zijn boeiende gespreknamiddagen met artiesten. In ’t verleden kreeg hij al heel wat bekend volk over de vloer, waarmee hij een uitvoerige babbel sloeg. Hét verhaal vanaf ’t begin van hun carrière tot het einde of tot heden. Bobby & Karin Setter, Paul Ricour, Jo Lemaire, Marijn De Valck, enz.. zijn nog maar enkele namen die ooit langskwamen om hun ‘muzikaal’ verhaal te vertellen.

Op zaterdag 30 november programmeert Entertainment Events maar liefst drie bekende Vlamingen, die heel veel te vertellen hebben. Vanaf 14 uur ben je welkom in café ’t Boldershof, Harelbeekstraat 25 in Zwevegem om te luisteren en vooral om te genieten van de gesprekken met Frank Valentino, Ignace Baert en Erik Marijsse. Opgelet: dit is dus geen optreden! Het is een praatnamiddag, waar deze bekende Vlamingen vertellen over hun ‘muzikaal’ leven maar ook misschien zaken verklappen die anders nog nooit in één of ander tijdschrift stonden vermeld. (PADI)

Toegang: 7 euro ! Info of reservatie via bartcarteur@gmail.com