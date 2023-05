Enige Belg én tevens acrobaat Tomas Thys komt met Cirque du Soleil mee naar Knokke-Heist: “Ik verbleef al op stranden in Australië, maar Knokke, dàt is ook nice hoor!”

“Mijn link met West-Vlaanderen? De zee hé”, zegt de 31-jarige acrobaat Tomas Thys uit Sint-Niklaas, die als enige Belg meereist met de show ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities‘ van Cirque Du Soleil en die in al die jaren voor de allereerste keer present is op Europese bodem, namelijk van 27 juli tot 27 augustus in Knokke-Heist en vanaf 7 september in Brussel. “Met deze show komen we nu ook naar Knokke. Iedereen vraagt mij hier: Knokke is dat nice? Wij zaten al op stranden in Australië en op andere mooie plaatsen in de wereld, maar ik zeg dan altijd: Jawel, Knokke, dat is nice. Knokke is een fancy stad. Vroeger ging ik ook ooit eens naar Bellewaerde. Ik heb ook veel vrienden uit de turnwereld, die afkomstig zijn uit West-Vlaanderen. Wees maar gerust, jullie provincie ken ik goed.”

Vanaf het moment dat hij kon lopen, wilde de in België geboren Tomas Thys profvoetballer worden, maar dat was nog vooraleer hij op tienjarige leeftijd het turnen ontdekte. Vanuit zijn liefde voor beide volgde hij een voetbaltraining in Antwerpen, terwijl hij ook trainde in het Nationaal Centrum voor Gymnastiek in Gent. Tomas besloot zijn tijd te wijden aan meerkampgymnastiek en bleef naam maken door in 2009 de Europese Jeugd Olympische Spelen in Finland te winnen, deel te nemen aan de wereldkampioenschappen van 2010 in Rotterdam en drie opeenvolgende jaren (2012-2014) Belgisch kampioen te worden. In 2014 reisde hij naar Londen om auditie te doen voor Franco Dragone’s House of Dancing Water, waar hij voor het eerst de overstap maakte van atleet naar performer. Na drie jaar met de productie in Macau te hebben gewoond, werd Tomas uitgenodigd om deel te nemen aan de productie ‘KURIOS’ als kunstenaar in Acro-Net. In november 2018 debuteerde hij bij Cirque du Soleil in Japan. Sindsdien ‘vliegt’ hij hoog in deze unieke discipline. In juli en augustus zal het de eerste keer zijn dat Tomas voor eigen publiek optreedt in Knokke en in september in Brussel. Dit sinds hij deel uitmaakt van Cirque du Soleil. We sloegen met Tomas een babbel tijdens de perstrip in Milaan.

Wat deed je de stap zetten om van professionele gymnast naar een performer te gaan?

Tomas: “Ik denk dat met Nina Derwael in België het turnen een beetje aan het oprijzen is, maar 10 à 15 jaar geleden was dat niet zo. Ik deed één WK, EK’s, Jeugd Olympische Spelen, maar er was niets van inkomen. Op 22-jarige leeftijd was ik in het weekend de zalen van de cinema aan het kuisen. Blessures begonnen ook parten te spelen. We hadden elk jaar een gymgala in Antwerpen of in ‘t Kuipke in Gent waar 5.000 man aanwezig was. Dat was voor mij telkens het hoogtepunt van het jaar. Ik wist dus dat ik voor een publiek wilde spelen. Ik deed auditie in Londen voor een show van Franco Dragone, die onlangs gestorven is. Dat was een Italiaanse-Belg, die de top was in zijn wereld. Daar kreeg ik een contract. Ik ben dan naar Macau gegaan, het Las Vegas van Azië. Ik mocht daar drie jaar aan een prachtige show meewerken, maar ik was nog jong en ik wilde doorgroeien. Cirque du Soleil is de top. Ik had geluk. Ik maakte een filmpje van mezelf in de show die ik deed in Macau en twee maanden later stond ik hier al op het podium met ‘KURIOS’. Ik ben een van de weinige ‘lucky ones’, die zo snel kon realiseren waarop anderen soms jaren moeten wachten vooraleer ze een kans krijgen.”

Tomas Thijs © PADI/OBI

Je reist de wereld rond, maar word je dat ook niet eens beu?

Tomas: “Beu is een groot woord. Ik ben iemand die niet heel mijn leven in Sint-Niklaas wil doorbrengen. Soms kom je op plaatsen waar je iets hebt van hier wil ik niet te lang blijven, maar je weet ook dat je meestal 6 tot 8 weken op één plaats blijft met de show. Als een plaats tegen valt, dan weet je dat het toch maar voor enkele weken is. Dan maken we er het beste van. We waren in Australië voor de pandemie. Vroeger deed een vliegtuigreis me denken aan vakantie. Hoe langer ik echter uit een vliegtuig blijf, hoe beter. Een jetlag kan je natuurlijk ook parten spelen. Je komt aan in een land met bijvoorbeeld 12 uur verschil met Europa. Je hebt twee dagen om je te settelen en dan beginnen de trainingen, maar in twee dagen ben je nog niet aangepast aan dat uurverschil. Dat begin je te voelen. Maar ik denk dat er veel mensen gratis naar Italië, Amerika en Singapore zouden willen gaan.”

Kan je dat combineren met de familie of een gezinsleven?

Tomas: “Voor het traditionele gezinsleven is dat moeilijk, maar bij deze show komen enorm veel families langs. Die families reizen mee. Mijn Oekraïense vriendin ook, die reist mee wanneer we van stad naar stad gaan. Op zondag hebben we hier altijd de sunday brunch en dan mogen alle families, kinderen, vriendinnen naar hier komen en dat voelt gelijk als een grote familie. Ik vind dat heel plezant.”

Tomas zal voor de eerste keer optreden in ons land. © PADI/OBI

Nu de show naar België komt, heb je daardoor meer stress of niet?

Tomas: “Nu heb ik helemaal geen stress. Nu is het alleen maar van “bring it on”! Ik ga een show doen voor heel mijn familie en vrienden die in het publiek zitten. Dat zal ik dus van mijn bucketlist kunnen schrappen, maar ik kan mij heel goed inbeelden dat wanneer die mensen daar zitten en ik wacht op het moment wanneer de show zal beginnen, de zenuwen toch wel zullen komen. Ik deed al enorm veel shows, met weinig stress tot zelfs geen stress. Herken je dan plots twee mensen in een publiek tussen die duizenden anderen, dan begin je na te denken over hoe je die bepaalde stunt weer moet doen. Ja, dat gevoel ken ik wel.”

Brengen de stunts die je moet doen gevaren met zich mee?

Tomas: “Natuurlijk! Het blijft acrobatie. Er kan altijd iets mis gaan. Daarom hebben we onze trainingen en onze fysieke programma’s. We weten allemaal dat er altijd iets kan gebeuren. Bij mijn act haal je soms hoogtes van 12 meter vanaf de grond. Het acro-net is heel groot; maar er zijn geen vangnetten aan de zijkant. Het is nog nooit gebeurd dat er iemand van het net valt, maar dat kan altijd gebeuren. Ik zelf heb ook al enkele blessures opgelopen in dat net. Het is een job geworden. Het wordt een routine, een gewoonte, maar je moet er altijd bij blijven en alert zijn.”

© PADI/OBI

Wat vind je zelf van de show als performer?

Tomas: “Voor mij is ‘Kurios’ één van de betere shows van Cirque du Soleil. We hadden onlangs een meeting met de nieuwe CEO van Cirque en die vertelde dat ze voor Covid in de verkeerde richting gingen met het creëren van nieuwe shows. Ze verloren daardoor de identiteit van Cirque du Soleil. Nu keren ze terug naar de shows die ze als Cirque du Soleil altijd brachten en waar we voor staan. Ik vind dat ze echt trots mogen zijn op ‘KURIOS’. Het is een super goede show, met een hoog niveau van acts. De béste van het béste. Het is creatief, innovatief en ik ben enorm fier dat ik deel uitmaak van deze show! Als Cirque een nieuwe show aankondigt, zijn de verwachtingen heel hoog. Tot nu toe hoorde ik alleen maar positief nieuws over deze show.” (PADI & OBI)

© PADI/OBI

Cirque du Soleil: ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’: vanaf 27 juli tot 27 augustus in de Natiënlaan in Knokke-Heist, én vanaf 7 september in Brussel. Info en tickets: www.cirquedusoleil.com/kurios