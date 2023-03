Els De Schepper komt met nieuwe tournee ook naar West-Vlaanderen én praat met een topsporter, kunstenaar of… journalist!

Els De Schepper, de leading lady van de Vlaamse cabaretwereld gaat eind dit jaar op tour met haar nieuwe voorstelling ‘WAT DOE IK HIER?’. Het wordt een hilarische ‘Talkshow on Tour’ over de zin en onzin van het leven. Ze kwam die nieuwe voorstelling vandaag voorstellen en teasen in de Antwerpse Arenberg, waar ze dit najaar ook in première gaat. En goed nieuws voor de West-Vlamingen, want Els komt ook naar onze provincie, namelijk naar Sijsele, Lendelede, Ieper en Izegem. Naar iedere locatie komt ook Stef Boers mee én een ‘bekende’ gast.

De onewomanshows van Els De Schepper behoren al vele jaren tot succesvolste voorstellingen van de lage landen. Ze staat er voor bekend de toeschouwer het ene moment de tranen over de wangen te laten rollen van het lachen, het volgende van ontroering. Ook met deze nieuwe voorstelling danst ze op de slappe koord van de lach, traan, diep-en onzinnigheid. Bij deze nieuwe tournee komt Els dichter bij haar publiek in intiemere zalen met een intiemere voorstelling.

Els De Schepper, Stef Boers en Slongs Dievanongs. © PADI/Daniël

Vandaag stelde Els de nieuwe voorstelling voor aan de verzamelde pers. In een kort voorsmaakje gaf De Schepper alvast een inkijk in de nieuwe show. Ze had een special guest mee waar iedereen, letterlijk, het raden naar had. Na wat omzwervingen werd de gast bekend gemaakt en bleek het om Slongs Dievanongs te gaan. Els en Slongs wisselden er gedachten over de levensvraag der levensvragen: Wat doe ik hier? De diepzinnige gesprekken werden doorspekt met de doldwaze typetjes, grappen en grollen van Els.

Els en Stef met tussen hen toen nog de onbekende gast. © PADI/Daniël

Bij haar passage langs de Vlaamse theaters zal ze telkens een andere unieke centrale gast mee hebben waaronder bekende Vlamingen, wetenschappers, topsporters, kunstenaars, religieuze leiders, schrijvers, activisten, journalisten… Els De Schepper vraagt op haar eigen humoristische wijze haar gasten de kleren van het lijf, om zo te weten te komen wat voor hen het leven zin geeft. Ze worden één voor één door Els op een lichte en diepzinnige manier op de rooster gelegd, zodat ze zich uiteindelijk al snel zullen afvragen wat ze hier nu eigenlijk doen. Elke voorstelling zal dus een unieke worden door de steeds wisselende centrale gast die nooit vooraf wordt aangekondigd.

Slongs kreeg een leuk cadeautje van Els en Stef. © PADI/Daniël

Samen met kunstenaar, componist, artiest en sidekick Stef Boers neemt Els het publiek en haar gast van de avond mee door sketches, liedjes, quizjes en uitdagingen met als doel van de show de ultieme vraag te beantwoorden: ‘WAT DOE IK HIER?’. Uiteraard laat Els haar bekende typetjes de revue passeren, onder andere Tante Rita, Nonkel Richard, Sonja en Klein Elske zullen hun gal spuien over deze materie.

Els en Stef © PADI/Daniël

‘WAT DOE IK HIER?’ belooft een hilarische, diepzinnige, absurde en educatieve avondvullende voorstelling te worden. Een talkshow met ruimte voor constatatie en analyse, godsvragen, hilarische vintage Els De Schepper typetjes, nieuwe sketches en liedjes. De bekendste cabaretière van ons land probeert diepgewortelde overtuigingen bloot te leggen en deze met neutraliteit onder handen te nemen. (PADI)

Vanaf dit najaar gaat Els op tournee met deze nieuwe voorstelling doorheen de Vlaamse theaters. Op 4 oktober gaat ze in première in de Antwerpse Arenberg. Data in West-Vlaanderen: zaterdag 2 september try-out in De Cultuurfabriek in Sijsele – Zaterdag 7 oktober in GC Den Tap in Lendelede – Vrijdag 26 januari 2024 in Stadsschouwburg in Ieper – Vrijdag 9 februari 2024 in CC De Leest in Izegem. Tickets en info via www.elsdeschepper.com en www.comedyshows.be. Tickets voor de nieuwe show “WAT DOE IK HIER” zijn vanaf vandaag beschikbaar.