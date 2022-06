Elodie (12) en Mats (9) uit Lendelede genoten van ‘Space Montain’ en ‘Big Thunder Mountain’ in Disneyland Paris: “Bang? Waarvoor? Hoe sneller, hoe leuker!”

Het voorbije weekend zullen Elodie en broer Mats Verschaeve uit Lendelede niet vlug vergeten, want ze genoten van hun allereerste tweedaagse in Disneyland Paris in het bijzijn van hun ouders Jelle en Siska Verschaeve-Mattan. Voor Elodie was dat een prachtig cadeau naar aanleiding van haar heilig vormsel op 14 mei jl. én voor Mats was het ook een cadeau, want op maandag 30 mei of één dag na hun terugkomst mocht hij negen kaarsjes uitblazen. Tijdens die tweedaagse namen de kids vooral op de attracties plaats waar snelheid centraal staat. Zowel Elodie als Mats zaten niet met de minste schrik. “Waarom. Hoe sneller, hoe leuker”, glimlacht Mats.

Het echtpaar Verschaeve-Mattan wilde al drie jaar geleden een bezoek brengen aan Disneyland Paris, maar dat was toen niet mogelijk wegens onder andere ook corona die een stokje in de wielen stak. Jelle en Siska wilden niet in een park rondlopen met veel beperkingen en een mondmasker op. “Toen vonden de kinderen dat heel spijtig, maar nu beseften ze meer dan ooit dat hun huidige leeftijd de ideale leeftijd is om optimaal te genieten van Disneyland Paris,” zegt papa Jelle, die vooraf – samen met de kinderen – alles grondig had bestudeerd zodat ze geen tijd zouden verliezen en het maximale uit hun verblijf konden halen. Jelle bemerkte ook dat je een Disney Premier Access kon aankopen, waardoor je voorrang kreeg op één attractie. Jelle twijfelde nog even, maar besloot dat toch te doen. Door dit te doen, zorgde hij voor heel wat extra attracties voor zijn kids, want tijdens het voorbije weekend was het heel druk in Disneyland Paris. “Voor bepaalde attracties waren er wachttijden van 75 en zelfs 120 minuten. Heb je dan geen Disney Premier Acces in je bezit, dan kan je wel één keer lang aanschuiven, maar na de tweede of derde attractie zijn de kinderen dat zeker en vast ook moe. Gelukkig zorgde ik ervoor dat we extra pasjes hadden, waardoor we telkens helemaal niet moesten aanschuiven. We kregen direct toegang tot de grootste attracties en voor de kids was dat echt waar zo tof. Ze deden zelfs twee keren na elkaar de ‘Space Montain’ en ook de ‘Big Thunder Mountain’ konden ze probleemloos doen. Kortom, zo’n Disney Premier Access is een extra kost, maar zo’n pasje zorgt voor een gigantische tijdwinst want aanschuiven is niet nodig.”

Een familiekiekje voor de inkom mocht zeker niet ontbreken. © PADI

Elodie en Mats zijn 12 en 9, maar ze gingen niet naar Disneyland Paris om op de kindermolen plaats te nemen of om rustig rond te slenteren. Helemaal niet. Op zaterdag waren de kids nog maar toegekomen of ze trokken al naar de eerste attractie Buzz Lightyear Laser Blast. Daarna gingen ze voor de allereerste keer naar de Space Mountain. “Wat een attractie, wat een ervaring, zo’n snelheid. Of ik bang was? Zeg, helemaal niet hé. Hoe sneller, hoe leuker”, lacht Mats. Ze hielden halt bij ‘Star Tours’, bezochten het spookhuis, trokken naar de ‘Big Thunder Mountain’ én dan weer naar de ‘Space Mountain’. Enkel rond 16 uur was er iemand niet gelukkig. Inderdaad, Mats mocht niet plaatsnemen op de attractie ‘Indiana Jones.’ Voor deze attractie moet je 1m40 groot zijn, en helaas was dat niet zo. Papa Jelle en dochter Elodie gingen dan maar op die attractie. Daarna ging het voltallig gezin naar ‘Peter Pan’s Flight’. Vooraleer ze naar het avondmaal trokken in Chuck Wagon Café in Disneyland Paris in hotel Cheyenne deden ze nog enkele attracties. En wat het avondmaal in buffetvorm betreft: “Ik aarzelde te lang om iets vast te leggen voor het gezin, waardoor ik niets anders bemerkte dan dat er niets meer vrij was om te tafelen of ’t was rond 22 uur en dat is dan al veel te laat. Drie dagen voor ons vertrek, kwam ik op Chuck Wagon Café uit. ’t Was een eindje stappen vanaf het park en ons eigen hotel Disney’s Newport Bay Club maar ik besloot dat toch te doen. Wat zijn we blij dat we daar reserveerden”, vertelde Jelle aan ons. “Enerzijds was het daar rustiger dan op al de andere locaties in Disneyland Paris, anderzijds waren de buffetten daar zo heerlijk. We bleven dan ook lang tafelen”, glimlacht hij. “Daarna gingen we met onze koffer naar de hotelkamer. Of we terug moesten aanschuiven aan de balie? Helemaal niet. Toen we ’s morgens incheckten en al onze documenten ontvingen, werd gezegd dat we na 15 uur een sms zouden krijgen met ons kamernummer erop vermeld. Het was inderdaad nog maar 15.15 toen ik al zo’n sms kreeg. Super toch! En wat de kamers betreft: die zijn prachtig. Als grote voetballiefhebber kon ik gerust in het hotel of in de Sportbar kijken naar de finale van de Champions League 2022 in Parijs maar dat deed ik niet, want ’t was het weekend van de kinderen. Het was na 22 uur toen we te voet vertrokken aan ons hotel naar de ‘Disney Illuminations avondshow’ aan het kasteel van Doornroosje. We zagen een schitterende vuurwerk- en lichtshow. Het was al middernacht toen we naar onze hotelkamer trokken. En de kids, die waren moe, maar géén seconde deden ze over iets hun beklag. Ze sliepen dan ook zalig, maar kort…”

Natuurlijk ook nog even poseren voor het Kasteel van Doornroosje. © PADI

Inderdaad, op zondagmorgen waren Elodie en Mats al terug vroeg wakker, waardoor ze ook vroeg naar het ontbijt in het hotel trokken. Rond 8.30 uur zaten ze al terug in het park. Deze keer bezochten ze eerst de Walt Disney Studios. In ’t begin hielden ze het rustig en gingen ze op het ‘Flying Carpets’, gevolgd door twee keren ‘Toy Soldiers Parachute Drop’. En dan: ‘The Tower of Terror!’ “Het kriebelde wat in mijn buik. Ik hoorde ook links en rechts van mij gegil, maar ’t was zo leuk”, vertelt Elodie. Het gezin deed ook de ‘Crush’s Coaster’-attractie, waarna ze een bezoek brachten aan ‘Micky and the Magician Show’. De kids keken hun ogen uit. Of ze er al genoeg van hadden? Helemaal niet! Ze zaten terug op ‘Buzz Lightyear Laser Blast’, ‘Big Thunder Montain’, trokken naar ‘Ratatouille’, enz. Net voor hun vertrek in de vooravond gingen ze nog één keer op de ‘Space Mountain’, en dan was het voorbij. In twee dagen tijd deden ze wel zo’n vijf keren deze attractie. Mama Siska: “Wat een prachtige tweedaagse hebben we achter de rug. Het weer viel mee. Op zaterdag was het zelfs zonnig, op zondag een beetje meer wind, maar in twee dagen viel er geen enkele regendruppel. Het was heel druk, maar door de Disney Premier Access geraakten we heel snel op diverse attracties en dus konden de kids heel veel attracties doen, zonder te moeten aanschuiven. Het buffet en ook het ontbijt in ’t hotel waren lekker en uiterst verzorgd. ’t Was echt waar een onvergetelijk weekend dat we als gezin niet vlug zullen vergeten. De kinderen zullen hun allereerste keer Disneyland Paris inderdaad voor altijd koesteren.” (PADI)

Mats doet even gek bij een Disney-figuur. © PADI

Info en reservatie: www.disneylandparis.com

30 jaar Disneyland Paris: Elodie toon een macron waarop 30 vermeld staat. © PADI

Olala, wàt passeert er daar… © PADI