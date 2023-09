Ella Luna uit Oudenburg zingt ‘Mon Amour’

Het was eventjes stil rond Ella Luna uit Oudenburg, maar nu pakt ze terug uit met een pakkend nummer dat volgens ons zeker blijft hangen.

“Het is een song die haar op het lijf is geschreven door Vincent Pierins en Patrick Hamilton. Udo Mechels schreef de prachtige tekst waarin ik mij volledig kan inleven”, zegt Ella. In het lied ‘Mon amour’ zullen veel mensen zich herkennen. Ella hoopt heel stiekem dat iedereen deze binnenkort ook zal meezingen. Het is geen uptempo song, maar eentje waarbij je wat kan wegdromen. De tekst zal je gevoelige snaar zeker raken. Ella koos voor een videoclip in ‘black & white’. Die werd opgenomen in The Globe Recording Studios van haar producer Patrick Hamilton. De twee muzikanten die te zien zijn in deze videoclip zijn Patrick Hamilton en Filip Bollaert. (PADI)

Het nummer is te downloaden via de grote streamingplatforms.