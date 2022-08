Ella Luna uit Oudenburg mist Ronn Moss die nu al terug in Italië verblijft

‘Will you miss me’ is de titel van de nieuwe single van Ronn Moss en Ella Luna uit Oudenburg.

Dat Ronn Moss (gekend van onder meer de Amerikaanse TV-serie ‘Mooi en meedogenloos’ waar hij de rol van Ridge Forrester speelt) en Ella Luna goede vrienden geworden zijn, dat is duidelijk. Het is ondertussen het derde duet samen. Ronn schreef deze song terug samen met Patrick Hamilton, die ook voor het arrangement en de productie tekende. Het nummer werd opgenomen in The Globe Recording Studios te Loppem. Toen Ronn de studio binnenwandelde zei hij : “Ella , toen ik deze ochtend wakker werd had ik de complete tekst voor onze song in m’n hoofd, alsof ik de tekst in m’n droom zag.”’Will you miss me’ is nu heel toepasselijk, want Ronn is ondertussen weer in Italië .. ‘He’s on the hill ,I’m by the sea….vandaar dat we helaas het filmen voor de videoclip apart moesten opnemen’, aldus Ella Luna.

Het nummer gaat over een gemis, een onderwerp waar iedereen wel eens mee te maken heeft en voor elk van ons anders kan ingevuld worden. Over hun vriendschap wil Ella Luna nog het volgende kwijt: “‘Ronn geeft mij zoveel positiviteit als we samen in de studio staan, hij straalt rust uit en geeft mij zoveel zelfvertrouwen. Vandaar nu ook vrienden voor het leven. Ik hoop dat ook jullie van deze song gaan houden en dat het ook jullie wat rust kan brengen.” (PADI)

Youtube : https://youtu.be/fVb-YcBASLY – De single is vanaf woensdag 17 augustus te downloaden via de grote streamingplatforms.