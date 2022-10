Ella Luna uit Oudenburg hoopt dat alles goed komt…

Het zijn bizarre tijden, tijden van onzekerheid, waar leidt de energiecrisis ons naartoe, de oorlogen,…. Met haar nieuwe single ‘Dat alles goed komt’, hoopt Ella Luna toch wat positiviteit in ons leven te brengen.

Het nummer werd geschreven door Patrick Hamilton en Udo Mechels, die ook haar vorige single samen schreven. ‘Toen ik de studio binnenwandelde en ze lieten me de muziek en tekst horen dacht ik .. dit is echt een song die zo goed past met wat er zich nu allemaal afspeelt in de wereld, het raakte me diep’, aldus Ella. De wondermooie tekst van Udo beschrijft hoe heel veel mensen zich nu voelen en dat we allemaal mogen blijven geloven dat alles goed komt. Udo nam ook de backing vocals voor zijn rekening daar zijn prachtige stem heel mooi en warm samenklinkt met die van Ella. De productie en arrangement was terug in handen van Patrick Hamilton.

‘Dat alles goed komt’ is vanaf 4 november te streamen op alle digitale platformen en wordt uitgebracht op het Starbridge Records label. (PADI)

Youtube: https://youtu.be/XDS72UDsXJA – Social media : https://www.facebook.com/Ella-Luna-370444516793724/ – https://www.instagram.com/ellalunamusic/